بالصور.. تعرف على المدرسة الأرغونية في القدس

القدس المحتلة- تقع المدرسة الأرغونية بمدينة القدس بين بابي القطانين والحديد في الرواق الغربي للمسجد الأقصى، وتعود تسميتها إلى الأمير المملوكي أرغون الكاملي الذي أنشأها عام 1357 ميلادية، وتستخدم اليوم دارا للسكن.

تتكون المدرسة من طابقين، وبنيت جدرانها من الحجارة البيضاء والحمراء المعشقة مع نقوش حجرية أبرزها فوق المدخل الرئيسي مدون فيه اسم الباني وسنة البناء، وتقوم فوقه مجموعة من الأحجار المتداخلة المعشقة.

ويوجد داخل المدرسة ضريحان: ضريح مؤسسها الأمير أرغون (1328-1357)، وضريح الشريف حسين بن علي (1854- 1931) مطلق الثورة العربية الكبرى على الدولة العثمانية.