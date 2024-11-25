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سياسة|صراع|فلسطين

شتاء الخيام فصل يفاقم مأساة النازحين في غزة

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني للأناضول، إن "خيام النازحين بعدة مناطق بقطاع غزة تعرضت لأضرار جسيمة بسبب تدفق مياه الأمطار، ما أدى إلى تلف أمتعتهم". وأوضح أن "الأضرار تركزت بمخيم ملعب اليرموك، ومتنزه بلدية غزة، و مخيم الشاطئ، وعدد من المدارس، إضافة إلى مناطق وسط وجنوب القطاع". وناشد بصل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"التدخل العاجل لإنقاذ النازحين"، مطالبا بتوفير خيام وكرفانات لحمايتهم من أضرار الشتاء. ( Hani Alshaer - وكالة الأناضول )
شتاء آخر في ظل الحرب (الأناضول)
25/11/2024

المنخفض لا يزال في بدايته، لكن عيش مئات الآلاف من النازحين في الخيام داخل قطاع غزة يعرضهم للخطر، ويواجهون أصعب الظروف المعيشية في الخيام، حيث لا يوجد أي مقومات للحياة في ظل الحرب الإسرائيلية والجوع، وعاد معه فصل الشتاء حاملا الأمطار وهذا ما فاقم معاناتهم ومأساتهم.

وغدت حياة النازحين في الخيام غاية في الصعوبة، فقد انهارت مع أول موجة للبرد هذا العام، وأصبحت غير صالحة للعيش.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية الرسمية إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مصحوب بزخات متفرقة من الأمطار والرياح. وحذرت الدائرة السكان من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة وشدة سرعة الرياح.

 

 

A displaced Palestinian woman tosses water in front of a tent, following heavy rainfall north of Deir el-Balah in the central Gaza Strip on November 24, 2024, amid the ongoing war between Israel and Hamas militants. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
فصل الشتاء زائر ثقيل هز مضاجع النازحين في الخيام (الفرنسية)
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Displaced Palestinians stand in front of a tent following rainfall, amid the Israel-Hamas conflict, in Gaza City November 24, 2024. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
يواجهون برد الشتاء ورياحه وأمطاره دون أي مقومات للحياة (رويترز)
A Displaced Palestinian man stands in front of a tent following rainfall, amid the Israel-Hamas conflict, in Gaza City November 24, 2024. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
انعدام شبكات الصرف الصحي وصعوبة تصريف مياه الأمطار في مخيمات النزوح تؤدي إلى كوارث أهمها الصحية (رويترز)
Displaced Palestinian women use a dry path to carry water to their tent, following heavy rainfall north of Deir el-Balah in the central Gaza Strip on November 24, 2024, amid the ongoing war between Israel and Hamas militants. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
يعملون على فتح ممرات للتنقل بين الخيام والوصول إلى المرافق العامة، والإمكانيات معدومة للحد من تأثير الأمطار (الفرنسية)
في غزة حرب وجوع والشتاء إضافة تزيد من معالم معاناة النازحين (رويترز)
ثمة مناطق منخفضة في القطاع تتعرض مع كل منخفض ماطر إلى غرق جماعي (رويترز)
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قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني للأناضول، إن "خيام النازحين بعدة مناطق بقطاع غزة تعرضت لأضرار جسيمة بسبب تدفق مياه الأمطار، ما أدى إلى تلف أمتعتهم". وأوضح أن "الأضرار تركزت بمخيم ملعب اليرموك، ومتنزه بلدية غزة، و مخيم الشاطئ، وعدد من المدارس، إضافة إلى مناطق وسط وجنوب القطاع". وناشد بصل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"التدخل العاجل لإنقاذ النازحين"، مطالبا بتوفير خيام وكرفانات لحمايتهم من أضرار الشتاء. ( Hani Alshaer - وكالة الأناضول )
رعب الشتاء الذي حوّل حياتهم إلى جحيم لا يطاق (الأناضول )
قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني للأناضول، إن "خيام النازحين بعدة مناطق بقطاع غزة تعرضت لأضرار جسيمة بسبب تدفق مياه الأمطار، ما أدى إلى تلف أمتعتهم". وأوضح أن "الأضرار تركزت بمخيم ملعب اليرموك، ومتنزه بلدية غزة، و مخيم الشاطئ، وعدد من المدارس، إضافة إلى مناطق وسط وجنوب القطاع". وناشد بصل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"التدخل العاجل لإنقاذ النازحين"، مطالبا بتوفير خيام وكرفانات لحمايتهم من أضرار الشتاء. ( Hani Alshaer - وكالة الأناضول )
مياه الأمطار التي اجتاحت خيامهم أتلفت بالجملة ما تبقى لديهم (الأناضول )
يقولون إن الوضع كرب وشتاء ويناشدون العالم إنقاذهم (رويترز)
Displaced Palestinians stand in front of tents along an inundated passage, following heavy rainfall north of Deir el-Balah in the central Gaza Strip on November 24, 2024, amid the ongoing war between Israel and Hamas militants. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
خيامهم أصبحت تجري من تحتها الأمطار (الفرنسية)