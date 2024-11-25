شتاء الخيام فصل يفاقم مأساة النازحين في غزة

المنخفض لا يزال في بدايته، لكن عيش مئات الآلاف من النازحين في الخيام داخل قطاع غزة يعرضهم للخطر، ويواجهون أصعب الظروف المعيشية في الخيام، حيث لا يوجد أي مقومات للحياة في ظل الحرب الإسرائيلية والجوع، وعاد معه فصل الشتاء حاملا الأمطار وهذا ما فاقم معاناتهم ومأساتهم.

وغدت حياة النازحين في الخيام غاية في الصعوبة، فقد انهارت مع أول موجة للبرد هذا العام، وأصبحت غير صالحة للعيش.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية الرسمية إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مصحوب بزخات متفرقة من الأمطار والرياح. وحذرت الدائرة السكان من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة وشدة سرعة الرياح.