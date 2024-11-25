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أخبار|باكستان

احتجاجات في باكستان تطالب بالإفراج عن عمران خان

Police officers detain a supporter of imprisoned former premier Imran Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf party, which supporters gather for a rally demanding Khan's release, in Lahore, Pakistan, Sunday, Nov. 24, 2024. (AP Photo/K.M. Chaudary)
الشرطة الباكستانية اعتقلت عددا من أنصار عمران خان (أسوشيتد برس)
25/11/2024

وصلت مسيرة يشارك فيها مؤيدون لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى أطراف العاصمة إسلام آباد اليوم الاثنين للمطالبة بالإفراج عنه، وسط تقارير عن أعمال عنف في أماكن أخرى بالبلاد.

ويقبع عمران خان في السجن منذ أكثر من عام، ويواجه أكثر من 150 قضية جنائية. ورغم ذلك، يظل يحظى بالشعبية، حيث يؤكد حزبه السياسي حركة إنصاف أن القضايا المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية.

وفرضت السلطات إغلاقا أمنيا خلال اليومين الماضيين وتم إغلاق الطرق السريعة المؤدية إلى إسلام آباد بحواجز لعرقلة المتظاهرين، الذين دعاهم خان للسير باتجاه البرلمان وتنفيذ اعتصام.

Police officers detain a supporter of the former Pakistani Prime Minister Imran Khan's party Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), as he alongwith others attend anti-government rally, in Lahore, Pakistan, November 24, 2024. REUTERS/Khurram
ضباط الشرطة يعتقلون أحد مؤيدي رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان أثناء حضوره مع آخرين مسيرة مناهضة للحكومة في لاهور (رويترز)
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Pakistani Rangers in riot gear stand guard alongside a road to prevent an anti-government rally by supporters of the former Pakistani Prime Minister Imran Khan's party Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) in Islamabad, Pakistan, November 25, 2024. REUTERS/Salahuddin
شرطة مكافحة الشغب الباكستانية تقف على طول الطريق لمنع مسيرة مناهضة للحكومة من قبل أنصار حزب إنصاف بقيادة عمران خان (رويترز)
A supporter of the former Pakistani Prime Minister Imran Khan's party Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), looks from a prison van after he was detained during anti-government rally, in Lahore, Pakistan, November 24, 2024. REUTERS/Khurram
أحد مؤيدي عمران خان ينظر من سيارة سجن بعد اعتقاله خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في لاهور (رويترز)
Supporters of jailed former Pakistan's prime minister Imran Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party gather during a protest demanding his release, in Swabi, northwestern Khyber Pakhtunkhwa province on November 24, 2024. (Photo by Abdul MAJEED / AFP)
أنصار حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان يتجمعون خلال احتجاج يطالب بالإفراج عنه في سوابي بإقليم خيبر بختون (الفرنسية)
Supporters of jailed former Pakistan's prime minister Imran Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party set fire as they chant slogans during a protest demanding his release, in Swabi, northwestern Khyber Pakhtunkhwa province on November 24, 2024. (Photo by Abdul MAJEED / AFP)
أضرم أنصار حزب إنصاف الباكستاني النار بينما كانوا يرددون شعارات خلال احتجاج يطالب بالإفراج عنه في سوابي بإقليم خيبر بختون (الفرنسية)
Supporters of jailed former Pakistan's prime minister Imran Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party uses a slingshot to throw a stone towards the police during a protest demanding his release, in Swabi, northwestern Khyber Pakhtunkhwa province on November 24, 2024. (Photo by Abdul MAJEED / AFP)
احتجاج أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان في إقليم خيبر بختون (الفرنسية)
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Police officers detain a supporter of imprisoned former premier Imran Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf party, which supporters gather for a rally demanding Khan's release, in Lahore, Pakistan, Sunday, Nov. 24, 2024. (AP Photo/K.M. Chaudary)
ضباط الشرطة يعتقلون أحد مؤيدي حزب إنصاف الباكستاني في لاهور (أسوشيتد برس)
Supporters of imprisoned former premier Imran Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf party, burn bushes to reduce the impact of tear gas shells fired by police officers to disperse them during a rally demanding Khan's release, at a motorway in Ghazi in Attock district, Pakistan, Sunday, Nov. 24, 2024. (AP Photo/Maaz Awan)
أنصار حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان يحرقون الأشجار للحد من تأثير قذائف الغاز المسيل للدموع التي أطلقها ضباط الشرطة لتفريقهم (أسوشيتد برس)
ركاب تقطعت بهم السبل على الطرق بعد تعليق خدمات الحافلات وإغلاق الطرق السريعة من قبل السلطات خلال احتجاج نظمه حزب إنصاف (وكالة الأنباء الأوروبية)
اشتباكات بين رجال الشرطة وأنصار حزب إنصاف الباكستاني المعارض خلال احتجاج للمطالبة بالإفراج عن خان (وكالة الأنباء الأوروبية)