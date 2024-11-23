بيروت– عند الساعة الرابعة فجر اليوم السبت، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت سلسلة انفجارات عنيفة نتيجة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت شارع المأمون في منطقة البسطة وسط المدينة.

استفاقت بيروت على مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلقت قواته 5 صواريخ أدت إلى تدمير مبنى كامل مكون من 8 طوابق في شارع المأمون مخلفة حفرة عميقة في المكان، إضافة إلى أضرار جسيمة طالت المباني المحيطة.

ومع الاقتراب من موقع الاستهداف، تتجلى آثار الغارات بشكل أوضح، فالشوارع غارقة بالحجارة والزجاج المتناثر، والسيارات المتضررة بالكامل تصطف على جوانب الطرق، والأنقاض تملأ المكان، في حين يتصاعد الدخان من بين ركام المباني المدمرة، وسط أضرار كبيرة لحقت بالمحال التجارية والممتلكات العامة، بما في ذلك أعمدة الكهرباء والبنية التحتية.

وضربت القوى الأمنية طوقا مشددا حول المنطقة المستهدفة، بينما تواصل فرق الإنقاذ جهودها في رفع الأنقاض في شارع المأمون. في الوقت ذاته، تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد الحرائق التي ما زالت مشتعلة نتيجة الغارات.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة غير نهائية عن استشهاد 11 شخصا، بينهم أشخاص تم انتشال أشلائهم من الموقع، في حين يجري التحقق من هويات الضحايا والعدد النهائي للشهداء عبر فحوصات الحمض النووي، كما أُصيب 63 شخصا بجروح متفاوتة.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات ليل أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا مناطق الغبيري والشياح وبئر العبد، ما تسبب في تدمير جزئي وكامل لمبانٍ سكنية.

ويُعد هذا الهجوم الرابع من نوعه في الآونة الأخيرة على وسط بيروت، حيث كان الهجوم الجوي الإسرائيلي الأخير قد استهدف حي رأس النبع الأحد الماضي، وهذا أسفر عن اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف. وفي الوقت نفسه، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في إصدار تحذيرات جديدة بشن غارات على مبانٍ في مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية لبيروت.