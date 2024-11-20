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بالصور.. ألوان رمادية تحول خيام غزة إلى لوحات فنية

GAZA CITY, GAZA - NOVEMBER 14: Majdi Abu Shinar, a university lecturer staying in the tent camp, draws pictures on the tents symbolizing the resistance of the people, in order to forget the effects of the Israeli attacks in Gaza City, Gaza on November 14, 2024. Palestinian families fleeing the Israeli army's attacks and ground assaults on Jabalia Refugee Camp, Beit Lahia and Beit Hanoun areas in the northern Gaza Strip took refuge in Yarmouk camp. ( Dawoud Abo Alkas - Anadolu Agency )
بهذه الطريقة يحول الفنانون الألم إلى أمل، والتحدي إلى إبداع (الأناضول)
20/11/2024

وجد الفنانون الفلسطينيون وسيلة جديدة للتعبير عن أوجاعهم ومعاناة شعبهم في قطاع غزة، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي.

وحولت الشابة الفلسطينية إسراء سادة، 17 عاما، خيام النازحين إلى لوحات فنية بأبسط الإمكانات.

فقد استخدمت إسراء الفحم لرسم لوحاتها بالأبيض والأسود، معبرة عن معاناة الناس وقهرهم بألوان رمادية تعكس الواقع الأليم.

هذه اللوحات ليست مجرد أعمال فنية، بل هي رسائل تخاطب الضمير الإنساني وتدعو إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والكرامة.

وسعى مجدي أبو شينار، المحاضر الجامعي المقيم في خيام النازحين، إلى إيصال رسائل واضحة من خلال لوحاته.

فقد عبر مجدي في رسماته عن الإرادة والتحدي التي تميز أهالي غزة، وأكد من خلال العبارات المرفقة أنهما الخيار الوحيد لهذا الشعب الذي يتعرض لأبشع حروب الإبادة، لكنه يأبى الركوع والاستسلام، وأن الفن يمكن أن يكون سلاحا قويا في مواجهة الظلم والعدوان.

لم تكن الحركة الثقافية بعيدة عن عنجهية الحرب وعدوانه، فقد كانت مرمى استهدافه، ووفقًا لآخر تقرير أصدرته وزارة الثقافة الفلسطينية، فإن 44 كاتبًا وفنانًا وناشطًا في حقل الثقافة قد استشهدوا خلال الأشهر الأربعة الأولى للحرب، بجانب تضرر 32 مؤسسة ومركزًا ومسرحًا إما بشكل جزئي أو كامل، وتضررت أيضًا 9 مكتبات عامة و8 دور نشر ومطابع.

Palestinian youth Esraa Sada, 17, draws on a tent using homemade charcoal from powdered burned wood, at a camp for displaced persons in the Yarmuk Sports Stadium, once a football arena, in Gaza City on November 19, 2024, as the war in the Palestinian territory between Israel and Hamas continues. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
الشابة الفلسطينية إسراء سادة، 17 عاما، ترسم على خيمة باستخدام الفحم المصنوع يدويا (الفرنسية)
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Palestinian youth Esraa Sada, 17, draws on a tent using homemade charcoal from powdered burned wood, at a camp for displaced persons in the Yarmuk Sports Stadium, once a football arena, in Gaza City on November 19, 2024, as the war in the Palestinian territory between Israel and Hamas continues. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
تعبر إسراء عن معاناة الناس وقهرهم بألوان رمادية تعكس الواقع الأليم (الفرنسية)
Palestinian youth Esraa Sada, 17, burns wood to make charcoal which she uses to draw on tents at a camp for displaced persons in the Yarmuk Sports Stadium, once a football arena, in Gaza City on November 19, 2024, as the war in the Palestinian territory between Israel and Hamas continues. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
تحرق الفتاة الخشب لصنع الفحم الذي تستخدمه للرسم من مسحوق الخشب المحترق (الفرنسية)
Palestinian youth Esraa Sada, 17, cuts chunks of burned wood to make charcoal which she uses to draw on tents at a camp for displaced persons in the Yarmuk Sports Stadium, once a football arena, in Gaza City on November 19, 2024, as the war in the Palestinian territory between Israel and Hamas continues. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
بالريشة وبطريقة خاصة توصل الفتاة رسائل لتخاطب الضمير الإنساني وتدعو إلى التضامن مع أهالي غزة (الفرنسية)
Palestinian youth Esraa Sada, 17, pulverises burned wood to make charcoal which she uses to draw on tents at a camp for displaced persons in the Yarmuk Sports Stadium, once a football arena, in Gaza City on November 19, 2024, as the war in the Palestinian territory between Israel and Hamas continues. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
تقوم بسحق الخشب المحروق لتحويله إلى فحم تستخدمه لرسم لوحات بالأبيض والأسود (الفرنسية)
Palestinian youth Esraa Sada, 17, places homemade charcoal from powdered burned wood into a container, which she uses to draw on tents at a camp for displaced persons in the Yarmuk Sports Stadium, once a football arena, in Gaza City on November 19, 2024, as the war in the Palestinian territory between Israel and Hamas continues. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
تحول الخيام بأدواتها البسيطة إلى لوحات فنية تنبض بالحياة رغم الألم (الفرنسية)
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GAZA CITY, GAZA - NOVEMBER 14: Majdi Abu Shinar, a university lecturer staying in the tent camp, draws pictures on the tents symbolizing the resistance of the people, in order to forget the effects of the Israeli attacks in Gaza City, Gaza on November 14, 2024. Palestinian families fleeing the Israeli army's attacks and ground assaults on Jabalia Refugee Camp, Beit Lahia and Beit Hanoun areas in the northern Gaza Strip took refuge in Yarmouk camp. ( Dawoud Abo Alkas - Anadolu Agency )
مجدي أبو شينار، محاضر جامعي يقيم في مخيم للنازحين، يرسم صورا على الخيام ترمز إلى مقاومة الشعب (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - NOVEMBER 14: Majdi Abu Shinar, a university lecturer staying in the tent camp, draws pictures on the tents symbolizing the resistance of the people, in order to forget the effects of the Israeli attacks in Gaza City, Gaza on November 14, 2024. Palestinian families fleeing the Israeli army's attacks and ground assaults on Jabalia Refugee Camp, Beit Lahia and Beit Hanoun areas in the northern Gaza Strip took refuge in Yarmouk camp. ( Dawoud Abo Alkas - Anadolu Agency )
ليست مجرد أعمال فنية، بل هي رسائل موجهة إلى العالم (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - NOVEMBER 14: Majdi Abu Shinar, a university lecturer staying in the tent camp, draws pictures on the tents symbolizing the resistance of the people, in order to forget the effects of the Israeli attacks in Gaza City, Gaza on November 14, 2024. Palestinian families fleeing the Israeli army's attacks and ground assaults on Jabalia Refugee Camp, Beit Lahia and Beit Hanoun areas in the northern Gaza Strip took refuge in Yarmouk camp. ( Dawoud Abo Alkas - Anadolu Agency )
مؤكدين على أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا ومقاوما مهما كانت الظروف (الأناضول)