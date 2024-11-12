بالصور.. أطفال غزة أمل لا ينكسر

سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين، كيف هو حال أطفال غزة منذ أكثر من 400 يوم من العدوان الإسرائيلي على القطاع؟

نشاهد منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطفالا بأجسام قوية مقاومة لأصعب الظروف المعيشية التي ممكن أن تمر على الإنسان.

أطفال تعجب العالم من طريقة تفكيرهم وإيمانهم وفصاحتهم، كأنه يرى رجالا أشداء حكماء لكنهم أطفال.

فلدى الأطفال في قطاع غزة المحاصر تجربة حياة مختلفة تماما عن سائر أطفال العالم، فهم يكبرون سريعا بسبب وعيهم وتشربهم الواقع من حولهم، وبسبب التجارب التي يمرون بها وخصوصا تجارب الحروب التي تؤلمهم وتجعلهم صامدين وأكثر شجاعة وإحساسا بالمسؤولية.

ربما نتعاطف معهم ونتألم حينما نراهم يصرخون متألمين من الفقد تارة ومن الإصابة تارة أخرى، ولكنهم مع ذلك يعيشون الحياة رغما عن كل المصاعب والظروف التي وضعها الاحتلال أمامهم ولم يستسلموا يوما أبدا.