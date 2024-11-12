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سياسة|فلسطين

بالصور.. أطفال غزة أمل لا ينكسر

Children play at a camp for displaced Palestinians set up at Palestine Stadium in Gaza City, on November 9, 2024, amid the ongoing conflict in Gaza between Israel and the militant group Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
يختلف أطفال غزة عن سائر أطفال العالم (الفرنسية)
12/11/2024

سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين، كيف هو حال أطفال غزة منذ أكثر من 400 يوم من العدوان الإسرائيلي على القطاع؟

نشاهد منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطفالا بأجسام قوية مقاومة لأصعب الظروف المعيشية التي ممكن أن تمر على الإنسان.

أطفال تعجب العالم من طريقة تفكيرهم وإيمانهم وفصاحتهم، كأنه يرى رجالا أشداء حكماء لكنهم أطفال.

فلدى الأطفال في قطاع غزة المحاصر تجربة حياة مختلفة تماما عن سائر أطفال العالم، فهم يكبرون سريعا بسبب وعيهم وتشربهم الواقع من حولهم، وبسبب التجارب التي يمرون بها وخصوصا تجارب الحروب التي تؤلمهم وتجعلهم صامدين وأكثر شجاعة وإحساسا بالمسؤولية.

ربما نتعاطف معهم ونتألم حينما نراهم يصرخون متألمين من الفقد تارة ومن الإصابة تارة أخرى، ولكنهم مع ذلك يعيشون الحياة رغما عن كل المصاعب والظروف التي وضعها الاحتلال أمامهم ولم يستسلموا يوما أبدا.

A displaced Palestinian child carries a pot filled with clean water above her head at the al-Bureij refugee camp in the central Gaza Strip on November 10, 2024, amid the ongoing war between Israel and the Hamas militant group. (Photo by Eyad BABA / AFP)
أطفال غزة لديهم تجربة حياة مختلفة تماما عن سائر أطفال العالم (الفرنسية)
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A displaced Palestinian child carries a cat in the al-Bureij refugee camp in the central Gaza Strip on November 10, 2024, amid the ongoing war between Israel and the Hamas militant group. (Photo by Eyad BABA / AFP)
أطفال مفعمون بالأمل رغم قساوة الظروف (الفرنسية)
Palestinian girls take part in an artistic activity aimed at treating war traumas amid the ongoing conflict in the Gaza Strip between Israel and Hamas, in Gaza City, on November 9, 2024. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
قساوة الحرب ودمارها لا تمنعهم من التمسك بالحياة (الفرنسية)
Children walk amid tents as Palestinians displaced by the Israeli military offensive take shelter at a tent camp set up on a damaged soccer stadium, in Gaza City November 10, 2024. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
يكبرون سريعا بسبب وعيهم وتشربهم الواقع من حولهم (رويترز)
A woman baths a child in a plastic bowl at a camp for displaced Palestinians set up at Palestine Stadium in Gaza City, on November 9, 2024, amid the ongoing conflict in Gaza between Israel and the militant group Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
يتعلمون كيف يعيشون الحياة التي تسرق الحرب منهم تفاصيلها (الفرنسية)
A Palestinian youh pulls a child in a cart past debris on the side of the street in Gaza City, on November 9, 2024, amid the ongoing conflict in Gaza between Israel and the militant group Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
تجارب الحرب تؤلمهم لكنها تجعلهم صامدين وأكثر شجاعة (الفرنسية)
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Palestinian girls walk above the rubble of a building destroyed in previous Israeli bombardment, in Gaza City on November 9, 2024, amid the ongoing conflict in Gaza between Israel and the militant group Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
أطفال غزة يعيشون تاريخ بلدهم لحظة بلحظة (الفرنسية)
A displaced Palestinian woman feeds children bread dipped in lentil soup in front of a tent at the al-Bureij refugee camp in the central Gaza Strip on November 10, 2024, amid the ongoing war between Israel and the Hamas militant group. (Photo by Eyad BABA / AFP)
يتعلمون منذ الصغر الرباط والتحمل والرضا بالقضاء والقدر (الفرنسية)
Palestinian students attend a class in a tent set up on the ruins of the house of teacher Israa Abu Mustafa, as war disrupts a new school year, amid the Israel-Hamas conflict, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, October 10, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
سبل الاكتشاف لديه قليلة في غزة حيث لا يوجد مقومات للحياة ومع ذلك يحب التعلم ويسعى له (رويترز)
A displaced Palestinian child looks on as a woman paints a mural inside one of the classrooms of a school used as a shelter in Gaza City's Al-Shati refugee camp in the northern Gaza Strip on September 12, 2024. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
يصنعون البهجة من أبسط الأشياء (الفرنسية)
A displaced Palestinian man carries a toddler as he stands near tents in the al-Bureij refugee camp in the central Gaza Strip on November 10, 2024, amid the ongoing war between Israel and the Hamas militant group. (Photo by Eyad BABA / AFP)
تولد أجيال جديدة ربما تنتهي معها قصة كفاح طويلة بتحرير فلسطين (الفرنسية)