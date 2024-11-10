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أخبار|إثيوبيا

مقر الاتحاد الأفريقي يكشف بعضا من أسراره

مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا شيد عام 2012 بتمويل صيني (الجزيرة)
هشام ناسيف
10/11/2024-|آخر تحديث: 10/11/202402:44 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أديس أبابا- تحظى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمكانة متميزة، ليس فقط من الناحية الجغرافية كونها أعلى عاصمة بأفريقيا، لكن أيضا لأنها شهدت عبر مراحل منذ تأسيسها عام 1886 على يد الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني تحولات كبرى جعلتها قبلة للقادة والزعماء الأفارقة وعاصمة السياسة الأولى في القارة السمراء.

ولعل أحد أسباب هذا التميز السياسي أن "الزهرة الجديدة" (معنى أديس أبابا باللغة الأمهرية) تحتضن بعضا من أهم المنظمات ومؤسسات اتخاذ القرار السياسي في أفريقيا، وفي مقدمتها مقر الاتحاد الأفريقي.

ويضم هذا المقر -الذي شيد عام 2012 بتمويل أساسي من قبل الحكومة الصينية- ثاني أعلى مبنى في البلاد، إضافة إلى مبان فرعية وعشرات المكاتب وقاعات المؤتمرات، أكبرها صالة باسم الزعيم الجنوب الأفريقي نيلسون مانديلا.

كما يتسم بخصائص عمرانية وتاريخية عدة، فمثلا اُختير طول برجه الرئيسي (99.9 مترا) للإشارة إلى اعتماد "إعلان سرت" الذي تأسس بموجبه الاتحاد الأفريقي في 9 سبتمبر/أيلول 1999.

كما أن جزءا منفصلا منه -وهو مقر مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي– شيد بشكل مستقل بتمويل من الحكومة الألمانية عام 2016 على أنقاض سجن "أليم بيكان" سيئ السمعة.

واستخدم هذا المعتقل أثناء سنوات الاجتياح الإيطالي لإثيوبيا، كما استخدمه الإمبراطور هيلا سيلاسي والرئيس منغستو هيلا مريام لإيواء السجناء السياسيين.

الجزيرة نت دخلت المقر وتجولت في أنحائه وبين ممراته لتكشف من خلال الصور مزيدا من الخبايا التي يكتنزها هذا المبنى العامر بالرمزية السياسية والتاريخية.

صور لمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا
المقر افتتح رسميا في 28 يناير/كانون الثاني 2012 (الجزيرة)
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مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
شيد المقر بميزانية قدرها 200 مليون دولار تبرعت بها الحكومة الصينية (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
يضم المقر برجا يعد ثاني أطول برج في إثيوبيا (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
البصمة الصينية حاضرة على أحد المباني حيث علقت يافطة للوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
المقر يضم عددا من المباني تفصل بينها ممرات للراجلين ومساحات خضراء (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
وفرة الأشجار والمساحات الخضراء تعطيك انطباعا أنك داخل متنزه (الجزيرة)
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مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
المقر يضم مباني إدارية ومقرات دبلوماسية عدة (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
بنايات المقر شيدت وفق طراز عصري (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
مقر مجلس السلام والأمن المبني على أنقاض سجن "أليم بيكان" (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
بناء المقر استغرق 3 سنوات بقوة عاملة بلغت 1200 فرد نصفهم من الإثيوبيين والباقي صينيون (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
صالة نيلسون مانديلا أكبر قاعة للمؤتمرات داخل المجمع (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
الصالة تحتضن قمم زعماء وقادة الاتحاد الأفريقي (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
أعلام الدول الأفريقية تزين جنبات الصالة (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
كما تنتشر الأعلام أيضا على جنبات بعض الممرات الداخلية (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
صور أبرز القادة والزعماء الأفارقة تقابلك مباشرة عند ولوج مدخل المبنى الرئيسي (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
كما تزين منحوتات أفريقية ممرات داخلية أخرى (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
لوحات من دول أفريقية علقت أيضا على جدران المبنى الرئيسي (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
وأيضا صور زعماء وقادة طبعوا المشهد السياسي بأفريقيا (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
زوار المقر يبادرون بأخذ صور للذكرى (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
نصب تذكاري للإمبراطور هيلا سيلاسي يتوسط إحدى ساحات المجمع (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
هيلا سيلاسي حكم إثيوبيا وصيا على العرش ثم إمبراطورا لنحو 60 عاما (الجزيرة)
مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
تحت النصب نقشت جملة لسيلاسي خلال قمة مايو/أيار 1963 قال فيها "اليوم ننظر للمستقبل بهدوء وثقة وشجاعة، نطمح أن نرى أفريقيا ليس فقط حرة بل موحدة، والتاريخ يعلمنا أن الوحدة هي منبع القوة" (الجزيرة)