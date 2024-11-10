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مدينة الداخلة المغربية.. وجهة لسياحة المغامرة والرياضات المائية

الداخلة من أبرز وجهات محبي ركوب الأمواج في المغرب (وزارة السياحة المغربية)
10/11/2024-|آخر تحديث: 10/11/202410:29 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تقع مدينة الداخلة جنوبي المغرب، على مسافة ساعتين و20 دقيقة من مطار الدار البيضاء، والمدينة عبارة عن شبه جزيرة بطبيعة صحراوية تحدها ثلاثة من سواحل المحيط الأطلسي، تتمتع بمناخ دافئ، وبأكثر من 300 يوم مشمس في السنة، وتتجاور الرمال الذهبية لمنطقة الداخلة مع السواحل الخلابة التي تهب عليها رياح نشطة طيلة العام، وهو ما أسهم في احتلال المدينة مكانة رائدة في وجهات سياحة المغامرة والرياضات البحرية في المغرب.

الداخلة من المدن المصنفة عالميا ضمن أفضل مكان في العالم لرياضات الأمواج والرياح، ويأوي خليج الداخلة بمياهه الفيروزية الدافئة وبحيراته الطيور المهاجرة، وطيور النحام الوردي، والسلاحف، والدلافين الحدباء وغيرها.

وتتوفر منطقة الداخلة على مؤهلات طبيعية متنوعة تتمثل في الصحراء والواحات والمواقع الأركيولوجية، وساحل يقدم عرضا سياحيا متنوعا، يمتد على طول 667 كيلومترا على السواحل الأطلسية.

ومن التجارب المميزة أيضا التي يمكن خوضها في الداخلة المبيت داخل خيام صحراوية، والاستحمام في مياه كبريتية في ينابيع حارة تبلغ درجة حرارتها 38 درجة مئوية، وقضاء يوم في شاطئ بورتو ريكو، والذهاب إلى جزيرة التنين، والاستماع إلى الموسيقى الحسانية الصحراوية، والتعرف على المطبخ المحلي المتميز بالمأكولات البحرية، وأشهرها سمك الكوربين وهو الأكثرة وفرة في المنطقة.

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آلاف السياح يقصدون الداخلة من داخل المغرب وخارجه بحثا عن ممارسة رياضة ركوب الأمواج والتزلج على مياه البحر والطيران الشراعي (شترستوك)
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La Dune Blanche (white dune) in Dakhla; Shutterstock ID 2486378781; purchase_order: aj; job: ; client: ; other:
الكثبان البيضاء من أكثر الأماكن استقطابا للزوار في الداخلة (شترستوك)
DAKHLA, MOROCCO, JAN 12, 2019: surfers on the Dakhla sea, Western Sahara, Morocco; Shutterstock ID 1567343080; purchase_order: aj; job: ; client: ; other:
السمعة الدولية للداخلة جعلها تحتضن تظاهرات رياضية محلية ودولية في الرياضات البحرية (شترستوك)
Sand dunes near Dakhla in the Western Sahara
ضمن الأنشطة الترفيهية المتاحة لزوار الداخلة رحلات سفاري في الصحراء سواء بالسيارات رباعية الدفع أو ركوب الجمال (غيتي)
منارة آرسيبريس في الداخلة هي أطول منارة بحرية في المغرب بطول 56 مترا (وزارة السياحة المغربية)
Coastal Parade: A group of crabs strolling along the shoreline in Dakhla, creating a charming spectacle as they traverse the sandy beach, embracing the coastal beauty of this vibrant ecosystem.; Shutterstock ID 2397033681; purchase_order: aj; job: ; client: ; other:
بفضل شواطئها الممتدة تشتهر الداخلة بثروتها السمكية الكبيرة والمتنوعة وهو ما ينعكس على المطبخ المحلي (شترستوك)
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الجاذبية السياحية للداخلة جعلت عدد من المؤسسات الفندقية تستثمر فيها (وزارة السياحة المغربية)
قلعة الفويرتي الأثرية في مدينة الداخلة (وزارة السياحة المغربية)
Aerial view of Dakhla. Dakhla, Western Sahara, Morocco.; Shutterstock ID 1716974530; purchase_order: aj; job: ; client: ; other:
جانب من مدينة الداخلة التي تقع عند شبه جزيرة على خليج يحمل الاسم نفسه وتسمى أيضا بلؤلؤة الجنوب المغربي (شترستوك)
Dakhla, Western Sahara, Morocco.
مدينة الداخلة تتيح للسياح القادمين إليها فرصة مواتية للتعرف على الثقافة الحسانية الصحراوية (غيتي)