مدينة الداخلة المغربية.. وجهة لسياحة المغامرة والرياضات المائية

تقع مدينة الداخلة جنوبي المغرب، على مسافة ساعتين و20 دقيقة من مطار الدار البيضاء، والمدينة عبارة عن شبه جزيرة بطبيعة صحراوية تحدها ثلاثة من سواحل المحيط الأطلسي، تتمتع بمناخ دافئ، وبأكثر من 300 يوم مشمس في السنة، وتتجاور الرمال الذهبية لمنطقة الداخلة مع السواحل الخلابة التي تهب عليها رياح نشطة طيلة العام، وهو ما أسهم في احتلال المدينة مكانة رائدة في وجهات سياحة المغامرة والرياضات البحرية في المغرب.

الداخلة من المدن المصنفة عالميا ضمن أفضل مكان في العالم لرياضات الأمواج والرياح، ويأوي خليج الداخلة بمياهه الفيروزية الدافئة وبحيراته الطيور المهاجرة، وطيور النحام الوردي، والسلاحف، والدلافين الحدباء وغيرها.

وتتوفر منطقة الداخلة على مؤهلات طبيعية متنوعة تتمثل في الصحراء والواحات والمواقع الأركيولوجية، وساحل يقدم عرضا سياحيا متنوعا، يمتد على طول 667 كيلومترا على السواحل الأطلسية.

ومن التجارب المميزة أيضا التي يمكن خوضها في الداخلة المبيت داخل خيام صحراوية، والاستحمام في مياه كبريتية في ينابيع حارة تبلغ درجة حرارتها 38 درجة مئوية، وقضاء يوم في شاطئ بورتو ريكو، والذهاب إلى جزيرة التنين، والاستماع إلى الموسيقى الحسانية الصحراوية، والتعرف على المطبخ المحلي المتميز بالمأكولات البحرية، وأشهرها سمك الكوربين وهو الأكثرة وفرة في المنطقة.