"الفن والعمارة من باكستان الأربعينيات إلى اليوم" في معرض للفنون البصرية بمتاحف قطر

يحتفي معرض "منظر: الفن والعمارة من باكستان الأربعينيات إلى اليوم" بأكثر من 200 عمل فني -كاللوحات والرسومات والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمنحوتات والأعمال التركيبية والمنسوجات والمنمنمات- من الأعمال المتنوعة للرسامين والمصورين الفوتوغرافيين والمعماريين الذين شكلوا سرديات وتاريخ ورؤى ثقافات باكستان المعاصرة منذ أربعينيات القرن الـ20.

وافتتح المعرض أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسة مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس وزراء جمهورية باكستان محمد شهباز شريف، وحضرت الافتتاح مديرة متحف مطاحن الفن كاثرين جرونييه، ومعها فريق قيمّي المعرض الفنيين.

وصمم المعرض المهندس المعماري الباكستاني الشهير رضا علي دادا، وكلمة "منظر" باللغة الأردية مشتقة من نظيرتها في اللغة العربية وتعني مشهدا، أو منظرا، أو منظرا طبيعيا، أو منظورا، مما يسلط الضوء على الحيوية الفريدة للمشاهد الفنية المتنوعة في باكستان وجالياتها المتوزعة في جميع أنحاء العالم، ويضم المعرض أعمال نخبة من الفنانين والمهندسين المعماريين المميزين.

وينظم هذا المعرض الضخم متحف مطاحن الفن المستقبلي بالتعاون مع متحف قطر الوطني، الذي يستضيف المعرض في صالات العرض المؤقتة. ويستقبل المعرض زواره من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حتى 31 يناير/كانون الثاني 2025.

ويضم معرض "منظر" أكثر من 200 عمل فني مختلف، فضلا عن الأعمال التي كُلّف بها فنانون ومهندسون معماريون. ويحوي المعرض 12 قسما يكشف من خلالها كيف استجاب الفنانون للحركات الحداثية الدولية وأعادوا تصورها، ويقدم نظرة فريدة للمشهد الفني والمعماري الغني في باكستان، وهذا بفضل الإعارات غير المسبوقة من مؤسسات عامة مثل متحف الحمرا للفنون في لاهور، والمجلس الوطني الباكستاني في إسلام آباد، بالإضافة إلى إعارات لمقتنيات من مجموعات خاصة من مختلف أنحاء باكستان ودبي ولندن ونيويورك، علاوة على أعمال من مقتنيات متاحف قطر.

تراث باكستان وتاريخ الفن العالمي

يُمثل هذا المعرض الرائد تطورا كبيرا في المشهد الثقافي في قطر، حيث يوجه الأنظار نحو تاريخ الفن العالمي الذي لم ينل الشهرة التي يستحقها، ويوضح كيف يتمازج مع اتجاهات اجتماعية وثقافية أوسع. وتتراوح الموضوعات التي يتناولها المعرض من بناء الأمة ومبدأ الإقليمية إلى سياسات الأرض والمياه، مع التأكيد على العلاقة بين التراث الثقافي الباكستاني والممارسات المعاصرة فيها. ويأمل المعرض في الاحتفاء بالعديد من الجاليات الموجودة في قطر التي تمتد أصولها إلى هذا الجزء من العالم، وأن يمد جسرا للتواصل بين الثقافات المختلفة.

والمعرض من تقييم كارولاين هانكوك، قيم أول الفن الحديث والمعاصر في متحف مطاحن الفن، وأورليان ليمونييه، قيّم العمارة والتصميم والحدائق في متحف مطاحن الفن، وزارمين شاه، قيم مستقل ومدير الدراسات العليا في كلية وادي السند للفنون والعمارة في كراتشي، بالتعاون مع أيبريك كولمان، مدير مشاريع معارض أول بمتحف مطاحن الفن.

سيصاحب المعرض برنامج عام نابض بالحياة يتضمن عروض أداء وحوارات وعروض أفلام وفعاليات أخرى. ويمكن للجمهور مشاهدة الأعمال التركيبية الداخلية، وفي الهواء الطلق، والتي كُلف بها الفنانون حديثا واستكشاف المشاريع المعاصرة التي تركز على الاستدامة والبيئة.

الفن والعمارة

واستكمالا لمفهوم المعرض، ستُقام حلقتان نقاشيتان، يشارك فيهما فنانون ومعماريون ومؤرخون مشهورون، وذلك في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024. والحلقة الأولى بعنوان "تطور الفن التشكيلي في باكستان"، وستتضمن حوارا جاذبا بين زارمين شاه، القيِّمة المشاركة لمعرض منظر، وفنانين ومعلمين وممارسين بارزين من باكستان، ومنهم نازيش عطاء الله، وافتخار دادي، وماريا لقمان، وقدوس ميرزا. وتستكشف الحلقة النقاشية السرديات المتنوعة المعروضة في "منظر"، بما في ذلك السياق التاريخي للفنون البصرية الباكستانية، وتأثير العولمة على الفنانين المعاصرين، وكيفية تفاعلهم مع الجماهير على مستوى العالم.

أما الحلقة النقاشية الثانية، "استكشاف الأوجه المعمارية في باكستان"، فستغطي مجموعة من الموضوعات بما في ذلك التعايش بين التقليد والحداثة في الممارسات المعمارية المعاصرة، واستجابة المهندسين المعماريين للتحديات البيئية، والتفاعل بين التنمية الحضرية والتراث الثقافي في تشكيل المشهد المعماري الباكستاني. ويدير الندوة المؤرخ المعماري شون أندرسون، وتضم المعماريين: ماريا أسلم، وناير علي دادا، ومارفي مظهر، وكامل خان ممتاز.

كما وسيصدر متحف مطاحن الفن كتالوج المعرض المكون من 312 صفحة (يضم أكثر من 500 صورة توضيحية) والذي صممه كيران أحمد، بهذه المناسبة. ويتضمن الكتالوج مقالات لكبار مؤرخي الفن والعمارة والتربويين والفنانين والمهندسين المعماريين من باكستان وخارجها.

ويُقدّم معرض "منظر: الفن والعمارة من باكستان الأربعينيات إلى اليوم" في إطار موسم فعاليات قطر تُبدِع لخريف/شتاء 2024-2025، المبادرة التي تعمل على إعلاء صوت الصناعات الإبداعية في قطر والترويج للأنشطة الثقافية داخل البلاد.