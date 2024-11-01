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ثقافة|قطر

"الفن والعمارة من باكستان الأربعينيات إلى اليوم" في معرض للفنون البصرية بمتاحف قطر

معرض "منظر: الفن والعمارة من باكستان الأربعينيات إلى اليوم"
معرض "منظر: الفن والعمارة من باكستان الأربعينيات إلى اليوم" (الجزيرة)
1/11/2024-|آخر تحديث: 1/11/202407:59 م (بتوقيت مكة المكرمة)

يحتفي معرض "منظر: الفن والعمارة من باكستان الأربعينيات إلى اليوم" بأكثر من 200 عمل فني -كاللوحات والرسومات والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمنحوتات والأعمال التركيبية والمنسوجات والمنمنمات- من الأعمال المتنوعة للرسامين والمصورين الفوتوغرافيين والمعماريين الذين شكلوا سرديات وتاريخ ورؤى ثقافات باكستان المعاصرة منذ أربعينيات القرن الـ20.

وافتتح المعرض أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسة مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس وزراء جمهورية باكستان محمد شهباز شريف، وحضرت الافتتاح مديرة متحف مطاحن الفن كاثرين جرونييه، ومعها فريق قيمّي المعرض الفنيين.

وصمم المعرض المهندس المعماري الباكستاني الشهير رضا علي دادا، وكلمة "منظر" باللغة الأردية مشتقة من نظيرتها في اللغة العربية وتعني مشهدا، أو منظرا، أو منظرا طبيعيا، أو منظورا، مما يسلط الضوء على الحيوية الفريدة للمشاهد الفنية المتنوعة في باكستان وجالياتها المتوزعة في جميع أنحاء العالم، ويضم المعرض أعمال نخبة من الفنانين والمهندسين المعماريين المميزين.

وينظم هذا المعرض الضخم متحف مطاحن الفن المستقبلي بالتعاون مع متحف قطر الوطني، الذي يستضيف المعرض في صالات العرض المؤقتة. ويستقبل المعرض زواره من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حتى 31 يناير/كانون الثاني 2025.

ويضم معرض "منظر" أكثر من 200 عمل فني مختلف، فضلا عن الأعمال التي كُلّف بها فنانون ومهندسون معماريون. ويحوي المعرض 12 قسما يكشف من خلالها كيف استجاب الفنانون للحركات الحداثية الدولية وأعادوا تصورها، ويقدم نظرة فريدة للمشهد الفني والمعماري الغني في باكستان، وهذا بفضل الإعارات غير المسبوقة من مؤسسات عامة مثل متحف الحمرا للفنون في لاهور، والمجلس الوطني الباكستاني في إسلام آباد، بالإضافة إلى إعارات لمقتنيات من مجموعات خاصة من مختلف أنحاء باكستان ودبي ولندن ونيويورك، علاوة على أعمال من مقتنيات متاحف قطر.

تراث باكستان وتاريخ الفن العالمي

يُمثل هذا المعرض الرائد تطورا كبيرا في المشهد الثقافي في قطر، حيث يوجه الأنظار نحو تاريخ الفن العالمي الذي لم ينل الشهرة التي يستحقها، ويوضح كيف يتمازج مع اتجاهات اجتماعية وثقافية أوسع. وتتراوح الموضوعات التي يتناولها المعرض من بناء الأمة ومبدأ الإقليمية إلى سياسات الأرض والمياه، مع التأكيد على العلاقة بين التراث الثقافي الباكستاني والممارسات المعاصرة فيها. ويأمل المعرض في الاحتفاء بالعديد من الجاليات الموجودة في قطر التي تمتد أصولها إلى هذا الجزء من العالم، وأن يمد جسرا للتواصل بين الثقافات المختلفة.

والمعرض من تقييم كارولاين هانكوك، قيم أول الفن الحديث والمعاصر في متحف مطاحن الفن، وأورليان ليمونييه، قيّم العمارة والتصميم والحدائق في متحف مطاحن الفن، وزارمين شاه، قيم مستقل ومدير الدراسات العليا في كلية وادي السند للفنون والعمارة في كراتشي، بالتعاون مع أيبريك كولمان، مدير مشاريع معارض أول بمتحف مطاحن الفن.

سيصاحب المعرض برنامج عام نابض بالحياة يتضمن عروض أداء وحوارات وعروض أفلام وفعاليات أخرى. ويمكن للجمهور مشاهدة الأعمال التركيبية الداخلية، وفي الهواء الطلق، والتي كُلف بها الفنانون حديثا واستكشاف المشاريع المعاصرة التي تركز على الاستدامة والبيئة.

الفن والعمارة

واستكمالا لمفهوم المعرض، ستُقام حلقتان نقاشيتان، يشارك فيهما فنانون ومعماريون ومؤرخون مشهورون، وذلك في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024. والحلقة الأولى بعنوان "تطور الفن التشكيلي في باكستان"، وستتضمن حوارا جاذبا بين زارمين شاه، القيِّمة المشاركة لمعرض منظر، وفنانين ومعلمين وممارسين بارزين من باكستان، ومنهم نازيش عطاء الله، وافتخار دادي، وماريا لقمان، وقدوس ميرزا. وتستكشف الحلقة النقاشية السرديات المتنوعة المعروضة في "منظر"، بما في ذلك السياق التاريخي للفنون البصرية الباكستانية، وتأثير العولمة على الفنانين المعاصرين، وكيفية تفاعلهم مع الجماهير على مستوى العالم.

أما الحلقة النقاشية الثانية، "استكشاف الأوجه المعمارية في باكستان"، فستغطي مجموعة من الموضوعات بما في ذلك التعايش بين التقليد والحداثة في الممارسات المعمارية المعاصرة، واستجابة المهندسين المعماريين للتحديات البيئية، والتفاعل بين التنمية الحضرية والتراث الثقافي في تشكيل المشهد المعماري الباكستاني. ويدير الندوة المؤرخ المعماري شون أندرسون، وتضم المعماريين: ماريا أسلم، وناير علي دادا، ومارفي مظهر، وكامل خان ممتاز.

كما وسيصدر متحف مطاحن الفن كتالوج المعرض المكون من 312 صفحة (يضم أكثر من 500 صورة توضيحية) والذي صممه كيران أحمد، بهذه المناسبة. ويتضمن الكتالوج مقالات لكبار مؤرخي الفن والعمارة والتربويين والفنانين والمهندسين المعماريين من باكستان وخارجها.

ويُقدّم معرض "منظر: الفن والعمارة من باكستان الأربعينيات إلى اليوم" في إطار موسم فعاليات قطر تُبدِع لخريف/شتاء 2024-2025، المبادرة التي تعمل على إعلاء صوت الصناعات الإبداعية في قطر والترويج للأنشطة الثقافية داخل البلاد.

معرض "منظر: الفن والعمارة من باكستان الأربعينيات إلى اليوم" يوم الافتتاح
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس وزراء جمهورية باكستان محمد شهباز شريف معرض "منظر: الفن والعمارة من باكستان الأربعينيات إلى اليوم" يوم الافتتاح (الجزيرة)
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معرض "منظر: الفن والعمارة من باكستان الأربعينيات إلى اليوم"
معرض "منظر: الفن والعمارة من باكستان الأربعينيات إلى اليوم" يضم أكثر من 200 عمل فني كاللوحات والرسومات والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمنحوتات والأعمال التركيبية والمنسوجات والمنمنمات (الجزيرة)
معرض "منظر: الفن والعمارة من باكستان الأربعينيات إلى اليوم"
معرض "منظر: الفن والعمارة من باكستان الأربعينيات إلى اليوم" يقام ضمن موسم فعاليات قطر تُبدِع لخريف/ شتاء 2024-2025 (الجزيرة)
معرض "منظر: الفن والعمارة من باكستان الأربعينيات إلى اليوم"
يحتفي المعرض بالعديد من الجاليات المتواجدة في قطر التي تمتد أصولها إلى هذا الجزء من العالم (الجزيرة)
SHAHZIA SIKANDER - The Explosion of The Company Man HR copy
عمل فني لشاهزيا سيكندر بعنوان "انفجار رجل الشركة" (2011) غواش، رسم يدوي، أوراق ذهبية، وصبغ بشاشة حريرية على ورق، 159 x 190.5 سم.
NAYYAR ALI DADA - 81 Buildings
لوحة لنيار علي دادا، (81 مبنى من شبه القارة الهندية) (1962). ألوان مائية على ورق. (الجزيرة)
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****داخية**** IMRAN QURESHI - Moderate Enlightenment
عمران قريشي، التنوير المعتدل (2006). غواش على ورق وصلي، 22 x 16,5 سم مجموعة تيمور حسن (الجزيرة)
TAZEEN QAYYUM - We Do Not Know Who We Are Where We Go
تزين قيوم، عمل بعنوان "لا نعرف من نحن ولا أين نذهب" (2014-2015). فقرة أداء رسم في مهرجان SPUR، تورونتو (الجزيرة)
****داخلية*** HABIB FIDA ALI - Drawing of Shell House, Karachi
حبيب فدا علي، بيت شل، كراتشي، الارتفاع الرئيسي (1978). حبر وقلم رصاص وألوان مائية على ورق، 41 × 92 سم. بإذن من المهندس المعماري (الجزيرة)
NCA - Auditorium
قاعة الكلية الوطنية للفنون (NCA)، لاهور (1978). نيار علي دادا مهندس معماري. متاحف قطر، تصوير نور الدين علي. (الجزيرة)
Heritage Foundation I
مركز تدريب في مكلي، السِند (2023). مؤسسة التراث في باكستان، بإدارة ياسمين لاري. متاحف قطر، تصوير نور الدين علي. (الجزيرة)
ALI IMAM - Untitled (Townscape)
علي إمام، بدون عنوان (حوالي 1965). لوحة زيتية على لوح خشبي، 49.5 x 61 سم. مجموعة تيمور حسن. (الجزيرة)
HUMAYUN ARIF MAHMOOD - Untitled
عارف محمود، بدون عنوان (2008). طباعة جيلاتينية فضية. ملون بواسطة شوكت محمود، 48 x 57 سم. مجموعة تيمور حسن. بإذن من الفنان. (الجزيرة)
FARIDA BATOOL - Nai Reesan Shehr Lahore Diyan-1
فريدة بتول، ناي ريسان شهر لاهور ديان (2006). طباعة عدسية، 81,2 x 162 سم. مجموعة نازيش عطا لله. بإذن من الفنان. (الجزيرة)
****داخية**** ZAHOOR UL AKHLAQ - View from Tropic of Illegitimate Reality
زهور الأخلاق، مشهد من مدار الواقع غير المشروع (1975-78). أكريليك على قماش، 205 x 142 سم. متحف مطاحن الفن، متاحف قطر، الدوحة. ملكية زهور الأخلاق. (الجزيرة)
Heritage Foundation II
بناء المركز المجتمعي، ماكلي، السند (2024). مؤسسة التراث في باكستان، بإدارة ياسمين لاري. متاحف قطر، تصوير نور الدين علي. (الجزيرة)
ARIF HASAN - Hasan Homes
عارف حسن، بيوت حسن (1972). حبر على ورق شفاف، 25.5 × 87 سم. بإذن من المهندس المعماري. (الجزيرة)
***داخلية*** ZARINA - Dividing Line
زارينا، الخط الفاصل (2001). نقش خشبي على ورق هندي مصنوع يدويًا ومثبت على ورق، نسخة رقم 12/20، 65 × 49.5 سم. مجموعة سليمة هاشمي. زارينا؛ بإذن من الفنانة ولورينغ أوغستين- نيويورك. الصورة بإذن من لاماي فوتو. (الجزيرة)
****داخلية**** ABDUR RAHMAN CHUGHTAI - Untitled (Poet in a Mountainous Landscape)
عبد الرحمن جغتاي، بدون عنوان (حوالي 1960). ألوان مائية ممسوحة وغرافيت على ورق، 69 × 54 سم. متحف مطاحن الفن، متاحف قطر، الدوحة. بإذن من معرض غروفينور، تصوير جاستن بايبرجر. (الجزيرة)