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سياسة|فلسطين

في مخيم البريج أطفال يتوارثون الألم

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A Palestinian woman kisses the body of a child who was killed in an Israeli strike, amid the Israel-Hamas conflict, at Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, October 9, 2024. REUTERS/Ramadan Abed
الاحتلال الإسرائيلي يواصل بعدوانه استهداف الأطفال (رويترز)
9/10/2024-|آخر تحديث: 9/10/202404:58 م (بتوقيت مكة المكرمة)

لم يسلم مخيم البريج من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، التي استهدفت قطاع غزة بالكامل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى اليوم، حيث ارتكبت فيه قوات الاحتلال مجازر أدت لاستشهاد العشرات ودمرت المنازل وأسقطتها فوق رؤوس ساكنيها.

يقع المخيم وسط القطاع، وكانت أنشأته وكالة أونروا لاستضافة اللاجئين بعد نكبة 1948، ويُعرف باكتظاظه السكاني وضيق مساحته.

وتعرض اللاجئون فيه لعدة مجازر على يد الاحتلال الإسرائيلي خلال تاريخ المخيم، حيث قصفوا بقنابل الفسفور المحرمة دوليا، وتم إلقاء القنابل من نوافذ منازل اللاجئين وهم نيام.

ولا يمكن لأحد منا أن ينسى أيقونة انتفاضة الأقصى الشهيد محمد الدرة، الذي ولد عام 1988 وعاش مع عائلته النازحة في مخيم البريج حتى استشهاده.

وفي الغارة الإسرائيلية الأخيرة على منزل بالمخيم، استيقظ أهالي البريج اليوم التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، على ارتفاع بعدد الشهداء وصل إلى 19 شهيدا، بينهم أطفال.

A man views a collapsed building through a window in the Bureij camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip on October 9, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Eyad BABA / AFP)
منزل في مخيم البريج هدم بغارة إسرائيلية فوق رؤوس ساكنيه (الفرنسية)
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A man stands before a collapsed building in the Bureij camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip on October 9, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Eyad BABA / AFP)
الغارة الإسرائيلية الأخيرة بالمخيم راح ضحيتها 19 شهيدا بينهم أطفال (الفرنسية)
EDITORS NOTE: Graphic content / A man carries the body of child Khalid al-Khalidi, who was killed in Israeli bombardment with other family members at their home in the Bureij camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip, during the funeral in Bureij on October 9, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Eyad BABA / AFP)
الطفل خالد الخالدي كان واحدا من شهداء غارة البريج (الفرنسية)
EDITORS NOTE: Graphic content / A boy mourns over the body of child Khalid al-Khalidi, who was killed in Israeli bombardment with other family members at their home in the Bureij camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip, during the funeral in Bureij on October 9, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Eyad BABA / AFP)
كيف لقلوب صغيرة أن تتحمل هذا المشهد؟ (الفرنسية)
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Palestinians pray and mourn near the body of a child who was killed in an Israeli strike, amid the Israel-Hamas conflict, at Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, October 9, 2024. REUTERS/Ramadan Abed
الأهل يودعون خالد بصلاة الجنازة عليه (رويترز)
A boy is comforted as he mourns near the body of his father and other Palestinians, who were killed in an Israeli strike, amid the Israel-Hamas conflict, at Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, October 9, 2024. REUTERS/Ramadan Abed TPX IMAGES OF THE DAY
أصبح اليوم يتيما وواحدا من 25 ألفا و973 طفلا في القطاع فقدوا والديهم أو أحدهما (رويترز)
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A boy mourns near the body of his father and other Palestinians, who were killed in an Israeli strike, amid the Israel-Hamas conflict, at Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, October 9, 2024. REUTERS/Ramadan Abed TPX IMAGES OF THE DAY
الطفل يرفض فراق والده (رويترز)
A boy mourns near the body of his father and other Palestinians, who were killed in an Israeli strike, amid the Israel-Hamas conflict, at Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, October 9, 2024. REUTERS/Ramadan Abed
لا بد من الإشارة إلى الآثار والعواقب النفسية التي تتسبب فيها الحرب الإسرائيلية على الأطفال (رويترز)
A child walks through rubble and debris in the Bureij camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip on October 9, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Eyad BABA / AFP)
الاحتلال لم يكتف بإزهاق نفوس الكبار وتدمير بيوتهم، بل يواصل بعدوانه خطف البراءة من الأطفال (الفرنسية)