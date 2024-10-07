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سياسة|غزة في عام|فلسطين

مظاهرات تطوف العالم دعما لغزة في ذكرى الحرب

Pro-Palestinian protesters gather at City Hall ahead of the October 7 attack anniversary, amid the Israel-Hamas conflict, in Austin, Texas, U.S., October 5, 2024. REUTERS/Nuri Vallbona
اعتصم أميركيون مؤيدون للفلسطينيين في تكساس تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة (رويترز)
7/10/2024

نظّم محتجون في مدن أوروبية وعالمية مسيرات ووقفات احتجاجية تأييدا لقطاع غزة في ذكرى مرور عام على بدء الحرب الإسرائيلية عليه، وتنديدا بالعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، حاملين أعلاما فلسطينية ولبنانية ولافتات منددة بالحرب، وهتفوا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار عن سكان القطاع، في مسيرات ملأت الشوارع والساحات.

مظاهرات أسماها القائمون عليها في أميركا "عام على الإبادة وعام على المقاومة"، وذلك مع حلول الذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وطالب المتظاهرون بحظر تصدير السلاح بالكامل إلى إسرائيل، وحمل المشاركون ‏الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها عبارات ‏من قبيل "أنقذوا غزة"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل"، و"أوقفوا إطلاق النار الآن".

People gather to protest the escalation of conflict between Israel and Hezbollah and to call for an end to military operations in the Gaza Strip and the Israeli-occupied West Bank, ahead of the October 7th attack anniversary, in Madrid, Spain, October 5, 2024. REUTERS/Ana Beltran
إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة ومقاطعة الشركات الإسرائيلية كانت مطالب أساسية في مسيرات إسبانيا (رويترز)
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Protesters take part in a demonstration in support of Palestinians in Gaza, one day ahead of the anniversary of Hamas' October 7 attack on Israel, in Berlin, Germany, October 6, 2024. REUTERS/Christian Mang
مظاهرة مماثلة شهدتها العاصمة الألمانية برلين دعما لغزة والضفة الغربية وتنديدا باستمرار الإبادة الجماعية فيها (رويترز)
Pro-Palestinian demonstrators march during a rally to mark one year of the war between Hamas and Israel in Boston, Massachusetts on October 6, 2024. (Photo by Joseph Prezioso / AFP)
لإحياء ذكرى مرور عام على حرب غزة خرج المتظاهرون في بوسطن عاصمة كومنولث ماساتشوستس في الولايات المتحدة (الفرنسية)
Demonstrators carry a mock coffin with the pictures of Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu during a protest to express support for Palestinians in Gaza, a day ahead of the anniversary of the October 7th attack, amid the Israel-Hamas conflict, in Istanbul, Turkey, October 6, 2024. REUTERS/Umit Bektas
احتشد الأتراك مرددين هتافات مؤيدة لفلسطين ومنددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (رويترز)
Supporters of Venezuelan President Nicolas Maduro hold a march towards the UN headquarters in Caracas in support of Palestinians, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, and against attacks on Lebanon, in Caracas, Venezuela, October 5, 2024 REUTERS/Maxwell Briceno
أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ينظمون مسيرة نحو مقر الأمم المتحدة في كاراكاس لدعم الفلسطينيين (رويترز)
People demonstrate during a protest to express support for Palestinians in Gaza, a day ahead of the anniversary of the October 7th attack, amid the Israel-Hamas conflict, in Barcelona, Spain October 6, 2024. REUTERS/Nacho Doce
في برشلونة الإسبانية خرج المتظاهرون للمطالبة بقطع فوري للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل (رويترز)
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A person holds a placard during a demonstration in support of Palestinians in Gaza, one day ahead of the anniversary of Hamas' October 7 attack on Israel, in Berlin, Germany, October 6, 2024. REUTERS/Christian Mang
ندد المتظاهرون في ألمانيا باستمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
A demonstrator steps on a picture of Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu during a protest to express support for Palestinians in Gaza, a day ahead of the anniversary of the October 7th attack, amid the Israel-Hamas conflict, in Istanbul, Turkey, October 6, 2024. REUTERS/Umit Bektas
خلال احتجاج للتعبير عن دعم الفلسطينيين في إسطنبول داس الأتراك صورة نتنياهو والعلم الإسرائيلي (رويترز)
Pro-Palestinian demonstrators take part in a march ahead of the October 7 attack anniversary, amid the Israel-Hamas conflict, in Mexico City, Mexico, October 5, 2024. REUTERS/Daniel Becerril
دعا المشاركون في مظاهرات المكسيك إلى وقف إطلاق النار في غزة (رويترز)
Students shout slogans and wave the Palestinian flag (C) during an anti-Israel protest to mark the first anniversary of the Israel-Hamas conflict, in Karachi on October 7, 2024. (Photo by Asif HASSAN / AFP)
الطلاب في باكستان يرددون شعارات مناهضة لإسرائيل ويلوحون بالعلم الفلسطيني (الفرنسية)
A demonstrator holds a doll during a protest against Israel and in support of Palestinians outside the U.S. embassy in Jakarta, Indonesia, October 6, 2024. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
أمام السفارة الأميركية في العاصمة جاكرتا احتشد الإندونيسيون للتنديد بالدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على غزة (رويترز)
Police officers confront with protesters during a demonstration in support of Palestinians in Gaza, one day ahead of the anniversary of Hamas' October 7 attack on Israel, in Berlin, Germany, October 6, 2024. REUTERS/Christian Mang
تصدت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين للمتظاهرين المؤيدين لشعب غزة (رويترز)
Demonstrators shout slogans during a protest to express support for Palestinians in Gaza, a day ahead of the anniversary of the October 7th attack, amid the Israel-Hamas conflict, in Ankara, Turkey, October 6, 2024. REUTERS/Cagla Gurdogan
وفي العاصمة التركية أنقرة رفع المتظاهرون شعارات مساندة للشعب الفلسطيني وأخرى تطالب بوقف فوري لإطلاق النار (رويترز)