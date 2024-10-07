مظاهرات تطوف العالم دعما لغزة في ذكرى الحرب

نظّم محتجون في مدن أوروبية وعالمية مسيرات ووقفات احتجاجية تأييدا لقطاع غزة في ذكرى مرور عام على بدء الحرب الإسرائيلية عليه، وتنديدا بالعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، حاملين أعلاما فلسطينية ولبنانية ولافتات منددة بالحرب، وهتفوا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار عن سكان القطاع، في مسيرات ملأت الشوارع والساحات.

مظاهرات أسماها القائمون عليها في أميركا "عام على الإبادة وعام على المقاومة"، وذلك مع حلول الذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وطالب المتظاهرون بحظر تصدير السلاح بالكامل إلى إسرائيل، وحمل المشاركون ‏الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها عبارات ‏من قبيل "أنقذوا غزة"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل"، و"أوقفوا إطلاق النار الآن".