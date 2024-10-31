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أخبار|إسبانيا

تساهل السلطات فاقم خسائر الفيضانات في إسبانيا

Pedestrians stand next to piled up cars following deadly floods in Sedavi, south of Valencia, eastern Spain, on October 30, 2024. - Floods triggered by torrential rains in Spain's eastern Valencia region has left at least 70 people dead, rescue services said on October 30. (Photo by Jose Jordan / AFP)
نقص المساحات المخصصة لركن السيارات في إسبانيا فاقمت الأزمة في مناطق الفيضانات المتضررة (الفرنسية)
31/10/2024

اجتاحت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية جنوب إسبانيا وشرقها منذ مطلع الأسبوع، بعد تشكل العاصفة فوق البحر المتوسط، مما أدى إلى فيضانات قاتلة في فالنسيا ومنطقة الأندلس وتسبب بحالة من الفوضى والدمار.

وظهرت صور السيارات المتراكمة  في مشهد يستدعي للاستغراب والتعجب في إسبانيا، حيث جُرفت السيارات وأغلقت الشوارع، مما زاد من تعقيد الوضع.

وفضحت الصور أزمة مواقف السيارات، في إسبانيا، وذلك بسبب نقص المساحات المخصصة لركن السيارات، مما يدفع السائقين إلى ركن سياراتهم في صفوف إضافية موازية للصفوف الأصلية. ولتسهيل حركة السيارات من الصف الداخلي، يتجنب السائقون تفعيل الكابح اليدوي، مما يسمح بتحريك السيارات عند الحاجة.

وتتسامح السلطات مع هذه الظاهرة بداعي الضرورة، رغم المخاطر المحتملة.

هذه الكارثة تذكرنا بأهمية تحسين تصميم المدن والبنية التحتية لمواجهة التغيرات المناخية والظواهر الجوية المتطرفة التي أصبحت أكثر تواتراً وشدة بسبب تغير المناخ.

A picture taken on October 30, 2024 shows the Turia river following floods in Valencia, eastern Spain. - Floods triggered by torrential rains in Spain's eastern Valencia region has left 51 people dead, rescue services said on October 30. (Photo by Jose Jordan / AFP)
فيضانات قاتلة في فالنسيا ومنطقة الأندلس في إسبانيا (الفرنسية)
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Emergency services staff members walk in a street devastated following floods in Letur, southwest of Valencia, eastern Spain, on October 30, 2024. - Floods triggered by torrential rains in Spain's eastern Valencia region has left at least 70 people dead, rescue services said on October 30. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)
اجتاحت البلاد حالة من الفوضى والدمار (الفرنسية)
A picture taken in Picanya, near Valencia, eastern Spain, on October 30, 2024 shows cars piled in a stree after floods. - Floods triggered by torrential rains in Spain's eastern Valencia region has left 51 people dead, rescue services said on October 30. (Photo by Jose Jordan / AFP)
تعطلت حركة القطارات والطرق السريعة، مما زاد من تعقيد الوضع (الفرنسية)
People walk on a street next to damaged cars after torrential rains caused flooding in Guadassuar, Valencia region, Spain, October 30, 2024. REUTERS/Eva Manez TPX IMAGES OF THE DAY
تعاني إسبانيا من أزمة مزمنة بسبب نقص المساحات المخصصة لركن السيارات (رويترز)
A picture taken on October 30, 2024 shows piled up cars following deadly floods in Alfafar neighbourhood, south of Valencia, eastern Spain. - Floods triggered by torrential rains in Spain's eastern Valencia region has left at least 95 people dead, rescue services said on October 30. (Photo by Manaure Quintero / AFP)
يلجأ السائقون إلى ركن سياراتهم في صفوف إضافية موازية للصفوف الأصلية (الفرنسية)
Residents stand in front of piled up cars following deadly floods in Alfafar neighbourhood, south of Valencia, eastern Spain, on October 30, 2024. - Floods triggered by torrential rains in Spain's eastern Valencia region has left at least 95 people dead, rescue services said on October 30. (Photo by Manaure Quintero / AFP)
يتجنب السائق تفعيل الكابح اليدوي عند ركن السيارة لتسهيل حركة السيارات عند الحاجة (الفرنسية)
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A woman reacts in a street covered in mud following deadly floods in Valencia's De La Torre neighbourhood, eastern Spain, on October 30, 2024. - Floods triggered by torrential rains in Spain's eastern Valencia region has left at least 70 people dead, rescue services said on October 30. (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)
السلطات تتسامح مع هذه الظاهرة بداعي الضرورة، رغم المخاطر المحتملة (الفرنسية)
Residents walk past piled up cars following deadly floods in Valencia's De La Torre neighbourhood, south of Valencia, eastern Spain, on October 30, 2024. - Floods triggered by torrential rains in Spain's eastern Valencia region has left at least 70 people dead, rescue services said on October 30. (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)
الفيضانات جرفت العديد من هذه السيارات المتوقفة في الصفوف الإضافية، مما أدى إلى انسداد الشوارع وزيادة الفوضى في المناطق المتضررة (الفرنسية)
Eva Defez, 50, gets hugged by a friend outside her home after spending the night stranded at her home with her family due to floods in Utiel, Spain, October 30, 2024. REUTERS/Susana Vera TPX IMAGES OF THE DAY
حصيلة الفيضانات وصلت إلى 95 قتيلا في إسبانيا (رويترز)
Eva Defez, 50, and her husband, Enrique Fernandez, hold their mud-covered hands outside their home following floods in Utiel, Spain, October 30, 2024. REUTERS/Susana Vera TPX IMAGES OF THE DAY
ويخشى ارتفاع عدد القتلى مع مواصلة رجال الإنقاذ البحث عن عدد كبير من المفقودين (رويترز)