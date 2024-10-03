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ثقافة|عربي

كتاب الرياض.. تنمية قدرات الطفل الإبداعية بأسلوب ترفيهي

معرض الكتاب الرياض الجزيرة
جناح الطفل يقدم أنشطة تعليمية ومهارية وورش عمل تسهم في تنمية قدرات الطفل الإبداعية (الجزيرة)
بثينة الهتمي
3/10/2024-|آخر تحديث: 3/10/202412:38 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

يقدم جناح الطفل في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 سلسلة متنوعة من الأنشطة التعليمية والمهارات الحسية التي تسهم في تنمية قدرات الطفل الإبداعية بأسلوب ترفيهي يشجع الطفل على الاكتشاف من خلال التعليم الذاتي، كما تتضمن فعاليات جانبية تسهم في ترسيخ ثقافة القراءة.

يضم الجناح 8 أركان مختلفة هي: الطاهي الصغير، تصميم الأزياء، التحديات الأدبية، صناعة حكاية، الرسوم المتحركة، الفنون والتراث، براعم المرح، أحاجي جحا (غرفة المتاهة)، إضافة إلى مسرح الطفل، الذي يقدم عددا من الأعمال المسرحية الثقافية والأمسيات الشعرية.

ويتضمن الجناح منطقة أدب الأطفال واليافعين، حيث توجد دور نشر متخصصة في النشر للأطفال واليافعين تقدم قصص الطفل التي تركز في محتواها على مجموعة من القيم كقصة "أين جدتي؟" وقصة "على جناحي نعامة، إضافة إلى "حقيبة الحقوق والواجبات" التي تقدم مفهوم حق الطفل وواجباته بأسلوب تعليمي.

معرض الكتاب الرياض الجزيرة
أحاجي جحا (غرفة المتاهة) تجذب الأطفال بالقصص والطرائف (الجزيرة)
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معرض الكتاب الرياض الجزيرة
فعاليات الطفل في معرض الكتاب تتضمن مسرحيات يومية (الجزيرة)
معرض الكتاب الرياض الجزيرة
جناح الطفل بمعرض الرياض يعرض المجسمات التراثية لزيادة شغفهم بالثقافة (الجزيرة)
معرض الكتاب الرياض الجزيرة
ركن الطاهي الصغير يقدم للأطفال تجربة تجهيز الطعام وإعداد وجبة صحية متكاملة (الجزيرة)
معرض الكتاب الرياض الجزيرة
يستهدف الجناح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة (الجزيرة)
معرض الكتاب الرياض الجزيرة
تحفيز القدرات الإبداعية لدى الأطفال من خلال تصميم الأزياء كالإكسسوارات والقبعات (الجزيرة)
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معرض الكتاب الرياض الجزيرة
ركن الطفل يقدم أسلوبا ابتكاريا متطورا ومحفزا يستفيد منه جميع الأطفال طوال أيام المعرض (الجزيرة)