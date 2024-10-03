كتاب الرياض.. تنمية قدرات الطفل الإبداعية بأسلوب ترفيهي

يقدم جناح الطفل في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 سلسلة متنوعة من الأنشطة التعليمية والمهارات الحسية التي تساهم في تنمية قدرات الطفل الإبداعية بأسلوب ترفيهي يشجع الطفل على الاكتشاف من خلال التعليم الذاتي، كما تتضمن فعاليات جانبية تسهم في ترسيخ ثقافة القراءة.

يضم الجناح ثمانية أركان مختلفة هي: الطاهي الصغير، تصميم الأزياء، التحديات الأدبية، صناعة حكاية، الرسوم المتحركة، الفنون والتراث، براعم المرح، أحاجي جحا (غرفة المتاهة)، إضافة إلى مسرح الطفل، الذي يقدم عددا من الأعمال المسرحية الثقافية والأمسيات الشعرية.

ويتضمن الجناح منطقة أدب الأطفال واليافعين، حيث توجد دور نشر متخصصة في النشر للأطفال واليافعين تقدم قصص الطفل التي تركز في محتواها على مجموعة من القيم كقصة "أين جدتي؟" وقصة "على جناحي نعامة، إضافة إلى "حقيبة الحقوق والواجبات" التي تقدم مفهوم حق الطفل وواجباته بأسلوب تعليمي.