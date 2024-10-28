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سياسة|فلسطين

بالصور.. عملية الدهس الأخطر في تل أبيب

عمليات الدهس إحدى وسائل المقاومة ضد الاحتلال (الأناضول)
28/10/2024-|آخر تحديث: 28/10/202410:15 م (بتوقيت مكة المكرمة)

في موقع قريب من مقر الموساد، وعلى بُعد نحو 65 كيلو مترا باتجاه القدس المحتلة، وفي الوقت الذي تُحيي فيه إسرائيل الذكرى السنوية الأولى -وفقا للتقويم العبري- لعملية طوفان الأقصى، صدمت الشاحنة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري محطة الحافلات في رمات هشارون قرب غليلوت شمالي تل أبيب.

وتعد عملية تل أبيب الأخطر من نوعها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذكر الاحتلال أن منفذ الهجوم رامي ناطور، وهو عربي فلسطيني من سكان قلنسوة.

وباركت حركة حماس عملية الدهس، ووصفتها بالبطولية لقربها من مقر الموساد، وقالت إنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

كذلك، تلفت العملية إلى أنه على الرغم من التضييق العسكري الكبير يتضح اليوم أنه ما زالت هناك إمكانيات متاحة لتنفيذ العمليات، وتختلف هذه العملية عن سابقاتها، مما سيشكل تحديا جديدا للاحتلال.

Israeli first responders work at the scene where a truck rammed into pedestrians at a bus stop in Ramat Hasharon, Israel, October 27, 2024. REUTERS/Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL TPX IMAGES OF THE DAY
الشاحنة اصطدمت بحافلة قرب محطة ركاب بجوار قاعدة غليلوت العسكرية التي تضم أيضا مقرا للموساد شمالي تل أبيب (رويترز)
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Israeli police inspect the truck at the site of a ramming attack in Ramat Hasharon, north of Tel Aviv on October 27, 2024. - The Israeli emergency service and police said a truck rammed into a bus stop north of the commercial hub Tel Aviv, injuring dozens of people. (Photo by Jack GUEZ / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Jack GUEZ has been modified in AFP systems in the following manner: [in Ramat Hasharon] instead of [in Glilot]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
العملية خلفها دافع "قومي" وهذا ما تقوله الشرطة الإسرائيلية حين تنفذ المقاومة الفلسطينية مثل هذه العمليات (الفرنسية)
Israeli emergency services work at the scene where a truck rammed into pedestrians at a bus stop in Ramat Hasharon, Israel, October 27, 2024. REUTERS/Violeta Santos Moura
عملية الدهس خلفت قتيلا و50 إصابة 15 منها خطيرة (رويترز)
A woman is evacuated from the scene where a truck rammed into pedestrians at a bus stop in Ramat Hasharon, Israel, October 27, 2024. REUTERS/Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
مستشفى إيخيلوف في تل أبيب أعلن مقتل إحدى المصابات بعملية الدهس (رويترز)
TEL AVIV, ISRAEL - OCTOBER 27: A view of the area as medical, security teams responding to dozens of people at the scene after a truck crashed into a bus stop, south of Tel Aviv, Israel, on October 27, 2024. At least 35 people were injured as a truck rammed into a bus station in central Israel on Sunday, according to local media. It is stated that at least 6 people were in serious condition in the incident. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )
حسابات إسرائيلية على منصة إكس نقلت سقوط العديد من القتلى (الأناضول)
Israeli police inspect the truck at the site of a ramming attack in Ramat Hasharon, north of Tel Aviv on October 27, 2024. - The Israeli emergency service and police said a truck rammed into a bus stop north of the commercial hub Tel Aviv, injuring dozens of people. (Photo by Jack GUEZ / AFP)
الاحتلال ذكر أن منفذ الهجوم رامي ناطور عربي فلسطيني من سكان قلنسوة ضمن الخط الأخضر (الفرنسية)
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Israeli emergency services work at the scene where a truck rammed into pedestrians at a bus stop in Ramat Hasharon, Israel, October 27, 2024. REUTERS/Violeta Santos Moura
الشرطة الإسرائيلية قالت إن مدنيين أطلقوا النار على سائق الشاحنة (رويترز)
Israeli emergency services work at the scene where a truck rammed into pedestrians at a bus stop in Ramat Hasharon, Israel, October 27, 2024. REUTERS/Violeta Santos Moura
السائق يحمل الهوية الزرقاء التي تقدمها السلطات الإسرائيلية لفلسطينيي 1948 (رويترز)
TEL AVIV, ISRAEL - OCTOBER 27: Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir makes makes inspections at the scene where a truck crashed into a bus stop, south of Tel Aviv, Israel, on October 27, 2024. At least 35 people were injured as a truck rammed into a bus station in central Israel on Sunday, according to local media. It is stated that at least 6 people were in serious condition in the incident. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زار مكان الحادث وأشاد بإطلاق الإسرائيليين النار على منفذ عملية الدهس (الأناضول)
TEL AVIV, ISRAEL - OCTOBER 27: A view of the area as medical, security teams responding to dozens of people at the scene after a truck crashed into a bus stop, south of Tel Aviv, Israel, on October 27, 2024. At least 35 people were injured as a truck rammed into a bus station in central Israel on Sunday, according to local media. It is stated that at least 6 people were in serious condition in the incident. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )
إيتمار بن غفير قال إن "السلاح أثبت مجددا أنه ينقذ الأرواح، وسياستي صائبة" (الأناضول)