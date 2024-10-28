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القبعات الحمر تلهب "الماديسون" بنيويورك

بطل المصارعة السابق هولك هوغان شارك في تجمع الماديسون (الفرنسية)
28/10/2024

قبل نحو أسبوع من يوم الحسم، ملأت القبعات الحمر من أنصار مرشح الجمهوري دونالد ترامب قاعة "الماديسون سكوير غاردن" الشهيرة والأسطورية في مدينة نيويورك، في تجمع انتخابي حاشد صنفه مراقبون بالأنجح في حملة الملياردير الأميركية.

ففي نيويورك، حيث وُلد وحقق ثروته في قطاع العقارات وحيث ترتفع عدة ناطحات سحاب باسمه، وبعد أن حُكم عليه عدة مرات من قبل محاكم مدنية وجنائية، قدم ترامب بحضور عقيلته ميلانيا وحليفه إيلون ماسك نفسه بوصفه "أفضل خيار لإصلاح كل ما دمرته" منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

أنصار ترامب ملؤوا مدرجات "الماديسون سكوير غاردن" الشهيرة (رويترز)
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ترامب مخاطبا أنصارة في الحلبة الأشهر عبر العالم (رويترز)
ترامب راهن على تجمع الماديسون لكسب مزيد من أصوات الناخبين (رويترز)
ميلانيا عقيلة ترامب كانت حاضرة بدورها في تجمع الماديسون (الفرنسية)
ميلانيا تصفّق لزوجها المليادير (الفرنسية)
جي دي فانس المرشح لمنصب نائب الرئيس خلال كلمته في التجمع (الفرنسية)
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إيلون ماسك الحليف الكبير لترامب سجل حضورا مميزا كعادته (الفرنسية)
أنصار ترامب احتشدوا أمام الماديسون أيضا لمتابعة كلمة زعيمهم (رويترز)
حافلة مدججة باللافتات المؤيدة لترامب قبالة الماديسون (الأناضول)
مناصر لترامب قرب الماديسون (الأناضول)
لافتة تدعو للتصويت لترامب بأحد الشوارع المؤدية للماديسون (الأناضول)
مناصر لترامب يرتدي قناعا للمرشح الجمهوري قرب الماديسون (الأناضول)