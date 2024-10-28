القبعات الحمر تلهب "الماديسون" بنيويورك

قبل نحو أسبوع من يوم الحسم، ملأت القبعات الحمر من أنصار مرشح الجمهوري دونالد ترامب قاعة "الماديسون سكوير غاردن" الشهيرة والأسطورية في مدينة نيويورك، في تجمع انتخابي حاشد صنفه مراقبون بالأنجح في حملة الملياردير الأميركية.

ففي نيويورك، حيث وُلد وحقق ثروته في قطاع العقارات وحيث ترتفع عدة ناطحات سحاب باسمه، وبعد أن حُكم عليه عدة مرات من قبل محاكم مدنية وجنائية، قدم ترامب بحضور عقيلته ميلانيا وحليفه إيلون ماسك نفسه بوصفه "أفضل خيار لإصلاح كل ما دمرته" منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.