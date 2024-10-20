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شاهد.. رسوم ولوحات من ملحمة السنوار

صور استشهاد يحيى السنوار منصة اكس- @drbadermajed
نظرات ثاقبة للشهيد من وراء الكوفية الفلسطينية (مواقع التواصل)
20/10/2024

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بلوحات إبداعية ورسوم فنية بريشة فنانين عرب تخليدا لاستشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمعركته الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت أغلب الصور التي تداولها رواد تلك المنصات احتفاء كبيرا بالشهيد يحيى السنوار وثناء واسعا على خصاله وشجاعته ووقوفه حتى النفس الأخير مقبلا غير مدبر في ساحة الاشتباك الأخير الذي خاضه مع جنود الاحتلال.

وتراوحت الصور المنشورة بين السنوار حاملا عصاه التي ضرب بها مسيرة الجيش الإسرائيلي، والكوفية الفلسطينية التي تلثم بها، والكرسي الذي جلس عليه متحديا بطش المحتلين، وغيرها من الرموز التي وثقت وخلدت آخر لحظات سيد الطوفان كما أطلقوا عليه.

وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية يوم الجمعة رسميا عن استشهاد السنوار بعد معركته الأخيرة مع جيش الاحتلال في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

صور استشهاد يحيى السنوار منصة اكس- @abu_abbas313bh
العصا التي ضرب بها السنوار المسيرة كانت رمزا قويا لمعاني الشجاعة والاستبسال (مواقع التواصل)
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صور استشهاد يحيى السنوار منصة اكس- @sultanalghafri0
صورة أخرى جسدت اللحظة التاريخية للشهيد (مواقع التواصل)
المشهد الأخير في حياة السنوار - الجزيرة- ميدجورني
تحدي السنوار للمسيرة كان مصدر فخر وإلهام (الجزيرة-ميدجورني)
المشهد الأخير في حياة السنوار - الجزيرة- ميدجورني
مغردون أشادوا بكرسي استشهاد السنوار ووصفوه بأطهر وأشرف الكراسي (الجزيرة- ميدجورني)
صور استشهاد يحيى السنوار مواقع التواصل - @bssmmo - @Zawawi Mustafa Faisal
السنوار ألهم قريحة الرسامين بلوحات خالدة (مواقع التواصل)
صور استشهاد يحيى السنوار منصة اكس- @umm_qari
رغم جراحه وقف السنوار ندا عصيا على أعدائه (مواقع التواصل)
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صور استشهاد يحيى السنوار منصة اكس- @SailAlarem - @tajalsserosman
مغردون أطلقوا على السنوار سيد الطوفان (مواقع التواصل)
صور استشهاد يحيى السنوار منصة اكس- @Mngeeresm - @KhaledSafi
الكرسي والعصا والكوفية كانت حاضرة في أغلب اللوحات (مواقع التواصل)