شاهد.. رسوم ولوحات من ملحمة السنوار

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بلوحات إبداعية ورسوم فنية بريشة فنانين عرب تخليدا لاستشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمعركته الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت أغلب الصور التي تداولها رواد تلك المنصات احتفاء كبيرا بالشهيد يحيى السنوار وثناء واسعا على خصاله وشجاعته ووقوفه حتى النفس الأخير مقبلا غير مدبر في ساحة الاشتباك الأخير الذي خاضه مع جنود الاحتلال.

وتراوحت الصور المنشورة بين السنوار حاملا عصاه التي ضرب بها مسيرة الجيش الإسرائيلي، والكوفية الفلسطينية التي تلثم بها، والكرسي الذي جلس عليه متحديا بطش المحتلين، وغيرها من الرموز التي وثقت وخلدت آخر لحظات سيد الطوفان كما أطلقوا عليه.

وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية يوم الجمعة رسميا عن استشهاد السنوار بعد معركته الأخيرة مع جيش الاحتلال في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.