السنوار عاش مقاوما حتى النفس الأخير

يبدو أن لشهر أكتوبر/تشرين الأول في حياة الشهيد يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بصمة خاصة باتت واضحة بعد الإعلان عن استشهاده يوم الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ولد القائد في خان يونس يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 1962 وعاش بين أزقة مخيمها، وصقلت شخصيته الدراسة في الجامعة الإسلامية بغزة والحركات الطلابية فيها.

وانضم السنوار إلى صفوف المكتب السياسي لحركة حماس في 2012، متقلدا مهام قيادية، وكان له دور محوري في تأسيس الجهاز الأمني لحركة حماس "مجد".

كُسرت قيود سجنه بصفقة "وفاء الأحرار" في أكتوبر/تشرين الأول 2011، لينال الحرية من جديد، اعتبرته إسرائيل جسرا يربط بين الجناحين السياسي والعسكري للحركة.

كان العقل المدبر لعملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 من قطاع غزة، حيث أصبح يحيى السنوار المطلوب الأول لدى إسرائيل.