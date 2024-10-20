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سياسة|فلسطين

السنوار عاش مقاوما حتى النفس الأخير

FILE PHOTO: The son of senior Hamas militant Mazen Fuqaha sits on the shoulders of Hamas Gaza chief Yahya Sinwar during a memorial service for Fuqaha, in Gaza City March 27, 2017. REUTERS/Mohammed Salem/File Photo
الشهداء القادة (رويترز)
20/10/2024

يبدو أن لشهر أكتوبر/تشرين الأول في حياة الشهيد يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بصمة خاصة باتت واضحة بعد الإعلان عن استشهاده يوم الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ولد القائد في خان يونس يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 1962 وعاش بين أزقة مخيمها، وصقلت شخصيته الدراسة في الجامعة الإسلامية بغزة والحركات الطلابية فيها.

وانضم السنوار إلى صفوف المكتب السياسي لحركة حماس في 2012، متقلدا مهام قيادية، وكان له دور محوري في تأسيس الجهاز الأمني لحركة حماس "مجد".

كُسرت قيود سجنه بصفقة "وفاء الأحرار" في أكتوبر/تشرين الأول 2011، لينال الحرية من جديد، اعتبرته إسرائيل جسرا يربط بين الجناحين السياسي والعسكري للحركة.

كان العقل المدبر لعملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 من قطاع غزة، حيث أصبح يحيى السنوار المطلوب الأول لدى إسرائيل.

صورة السنوار مع مأمون أبو عامر
ولد يحيى السنوار وتلقى تعليمه في مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة حيث نشأ في ظروف صعبة وتأثر في طفولته بالاعتداءات والمضايقات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي (الجزيرة)
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يحيى السنوار
كان للسنوار نشاط طلابي بارز خلال مرحلة الدراسة الجامعية واعتقل لأول مرة عام 1982 بسبب نشاطه الطلابي وكان عمره 20 عاما (مواقع التواصل الاجتماعي)
يحيى السنوار
أسس عام 1986 مع خالد الهندي وروحي مشتهى جهازا أمنيا يعرف باسم "مجد" -بتكليف من مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين– (مواقع التواصل الاجتماعي)
صورة في السجن تجمع القادة الفلسطينيين الثلاث؛ عباس السيد ومروان البرغوثي ويحيى السنوار
أعيد اعتقاله مرة أخرى في 20 يناير/كانون الثاني 1988 وصدرت في حقه 4 مؤبدات (مدتها 426 عاما). صورة في السجن تجمع القادة الفلسطينيين الثلاثة عباس السيد (يمين) ومروان البرغوثي (وسط) ويحيى السنوار (أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي)
من هو يحيى السنوار قائد حماس الجديد بقطاع غزة؟
خلال فترة اعتقاله تولى قيادة الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في السجون وحاول الهروب من سجنه مرتين كما تعرض لمشاكل صحية وحرم من الزيارات العائلية 18 عاما (الجزيرة)
يحيى السنوار
أطلق سراح يحيى السنوار في أكتوبر 2011، وكان واحدا من بين أكثر من ألف أسير حرروا مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط (مواقع التواصل الاجتماعي)
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(FILES) Freed Palestinian Hamas leader Yehia Sinwar (C) greets supporters following his release from an Israeli jail at a welcome tent near his home in Khan Yunis, southern Gaza Strip, on October 19, 2011. - Israel conducted raids on Gaza on October 18, 2024, pressing its year-long war to crush Hamas after dealing it a massive blow with the killing of its leader, Yahya Sinwar, the previous day. Hailing the killing of Sinwar, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said the war sparked by Hamas's October 7, 2023 attack was not over, but added that it was "the beginning of the end". (Photo by SAID KHATIB / AFP)
بعد الخروج من السجن انتخب السنوار عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس سنة 2012 (الفرنسية)
FILE PHOTO: Hamas Chief Ismail Haniyeh and Gaza's Hamas Chief Yahya Sinwar gesture to supporters during a rally marking the 30th anniversary of Hamas' founding, in Gaza City December 14, 2017. REUTERS/Mohammed Salem/File Photo
و انتخب رئيسا للحركة في قطاع غزة خلفا لإسماعيل هنية يوم 13 فبراير/شباط 2017 (الأناضول)
الوصف: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار المصدر شبكات التواصل شبكة قدس الاخبارية)
تعرض منزله للقصف عدة مرات إذ دمرته قوات الاحتلال بالكامل عام 2012 وقصف في عامي 2014 و2021 (مواقع التواصل الاجتماعي)
رئيس حركة حمايس في غزة يحيى السنوار يتجول في شوارع غزة تحديا للتهديات الاسرائيلية باغتياله - ناشطون 3
وخرج السنوار يتجول في شوارع غزة عام 2021 متحديا التهديدات الإسرائيلية باغتياله (الجزيرة)
(FILES)-- Hamas movement leader Yahya Sinwar shouts slogans and flashes the victory gesture as he takes part in a tent city protest near the border with Israel east of Jabalia in the northern Gaza strip on March 30, 2018 to commemorate the Palestinian Land Day. - An Israeli security official told AFP on October 17, 2024 that the military was conducting a DNA test on a militant's body to confirm whether it was Hamas chief Yahya Sinwar. (Photo by Mohammed ABED / AFP)
مع انطلاق عملية طوفان الأقصى أصبح يحيى السنوار المطلوب الأول لدى إسرائيل (الفرنسية)
Head of the political wing of the Palestinian Hamas movement in the Gaza Strip Yahya Sinwar (2nd-L) is greeted by members of the the Ezzedine al-Qassam Brigades, the armed wing of the Palestinian Hamas movement, upon his arrival to a meeting in Gaza City on April 30, 2022. (Photo by Mahmud HAMS / AFP)
أصبح التخلص من زعيم حماس أهم الأهداف الإستراتيجية للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إذ يعتبره مسؤولون إسرائيليون العقل المدبر (الفرنسية)
ميدان - السنوار هنية غزة حماس
بعد اغتيال إسماعيل هنية بأسبوع أعلنت حماس اختياره بالإجماع رئيسا لمكتبها السياسي (رويترز)
Hamas leader Yehya Al-Sinwar looks on as Palestinian Hamas supporters take part in an anti-Israel rally over tension in Jerusalem's Al-Aqsa mosque, in Gaza City October 1, 2022. REUTERS/Mohammed Salem
يوصف السنوار بأنه شخصية حذرة، لا يتكلم كثيرا كما لا يظهر علنا إلا نادرا ويمتلك مهارات قيادية عالية وله تأثير قوي على أعضاء الحركة (رويترز)
صور الاعلام الاسرائيلي لجثمان يحيى السنوار
يوم الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف السنوار في مدينة رفح في عملية عسكرية لم يكن مرتبا لها (الجزيرة)
Hamas leader Yahya Sinwar holds the child of an Al-Qassam Brigades fighter, who was killed in the recent fighting with Israel, with a Kalashnikov rifle in his hand during a rally in Gaza City on May 24, 2021. A ceasefire was reached late last week after 11 days of deadly violence between Israel and the Hamas movement which runs Gaza, stopping Israel's devastating bombardment on the overcrowded Palestinian coastal enclave which, according to the Gaza health ministry, killed 248 Palestinians, including 66 children, and wounded more than 1,900 people. Meanwhile, rockets from Gaza claimed 12 lives in Israel, including one child and an Israeli soldier. (Photo by Emmanuel DUNAND / AFP)
يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول، نعت حركة حماس قائدها يحيى السنوار وقالت إن "السنوار ارتقى مقبلا غير مدبر مشتبكا في مقدمة الصفوف ويتنقل بين المواقع القتالية" (الفرنسية)
Head of the political wing of the Palestinian Hamas movement in the Gaza Strip Yahya Sinwar, speaks to reporters during a press conference in Gaza City on June 21, 2021. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP)
"دماؤنا وأرواحنا ليست أغلى من دماء وأرواح أصغر شهيد قدم روحه في سبيل هذا الوطن" كلمات سابقة للقائد الشهيد يحيى السنوار (الفرنسية)