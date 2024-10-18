بالصور

أخبار|الانتخابات الأميركية 2024|الولايات المتحدة الأميركية

آخرها ويسكونسن.. هاريس تغازل ولايات "الجدار الأزرق"

كامالا خلال التجمع الانتخابي في غرين باي (الفرنسية)
18/10/2024-|آخر تحديث: 18/10/202406:02 م (بتوقيت مكة المكرمة)

كثفت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس حملاتها فيما يعرف بولايات "الجدار الأزرق" مثل ويسكونسن وبنسلفانيا وميشغان، بهدف تجنب تكرار خسارة هيلاري كلينتون هناك قبل ثماني سنوات أمام المرشح الحالي للحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وتعتبر ولايات "الجدار الأزرق" محورية في السباق المحموم نحو البيت الأبيض، فهي معاقل تاريخية للحزب الديمقراطي، ويبقى الحفاظ على موقع قدم في هذه الولايات هدفا رئيسيا لأي مرشح.

وضمن جولتها في ولايات الجدار الأزرق المطلة على البحيرات الكبري شمال شرقي البلاد، وصلت المرشحة الديمقراطية (59 عاما) أمس الخميس إلى ويسكونسن قادمة من بنسلفانيا، لتتوجه بعدها إلى ميشيغان اليوم الجمعة.

هاريس لدى هبوطها في مطار أوستن ستروبال الدولي في فرن باي بويسكونسن (رويترز)
إعلان
مرشحة الحزب الديمقراطي خلال تجمع مع أنصارها في مركز "ريستش إكسبو" في غرين باي (الفرنسية)
كامالا خلال التجمع الانتخابي في غرين باي (الفرنسية)
أنصار هاريس حضروا بالآلاف في مركز "ريستش إكسبو" (الفرنسية)
هاريس لا زالت متفوقة في استطلاعات الرأي على ترامب (الفرنسية)
اليقطين أشهر أنواع الخضروات التي تنتجها ويسكونسن، زينت مسرح تجمع هاريس مع أنصارها (الفرنسية)
إعلان
هاريس أجرت أيضا تجمعا في جامعة ويسكونسن-لا كروس (رويترز)
أنصار هاريس ملؤوا مدرجات الجامعة (رويترز)
هاريس خلال كلمتها في الجامعة (رويترز)
أحد مناصرات هاريس تأثرت إلى حد ذرف الدموع (رويترز)
من يسمون بأنصار "الجيل زد" من الشباب حضروا التجمع أيضا (رويترز)