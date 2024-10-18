آخرها ويسكونسن.. هاريس تغازل ولايات "الجدار الأزرق"

كثفت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس حملاتها فيما يعرف بولايات "الجدار الأزرق" مثل ويسكونسن وبنسلفانيا وميشغان، بهدف تجنب تكرار خسارة هيلاري كلينتون هناك قبل ثماني سنوات أمام المرشح الحالي للحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وتعتبر ولايات "الجدار الأزرق" محورية في السباق المحموم نحو البيت الأبيض، فهي معاقل تاريخية للحزب الديمقراطي، ويبقى الحفاظ على موقع قدم في هذه الولايات هدفا رئيسيا لأي مرشح.

وضمن جولتها في ولايات الجدار الأزرق المطلة على البحيرات الكبري شمال شرقي البلاد، وصلت المرشحة الديمقراطية (59 عاما) أمس الخميس إلى ويسكونسن قادمة من بنسلفانيا، لتتوجه بعدها إلى ميشيغان اليوم الجمعة.