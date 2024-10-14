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سياسة|فلسطين

محرقة الخيام في غزة

DEIR AL-BALAH, GAZA - OCTOBER 14: Palestinians inspect the targeted area on the tents housing displaced civilians after Israeli attacks in the courtyard of Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir Al Balah, Gaza on October 14, 2024. According to preliminary findings, at least 4 people were killed and 40 people were injured. ( Ashraf Amra - Anadolu Agency )
ليلة دامية عاشها النازحون في باحة مستشفى شهداء الأقصى بعد الهجمات الإسرائيلية (الأناضول)
14/10/2024

يواجه أهالي غزة نزوحا جماعيا تزداد مأساته مع إطالة حرب الإبادة على القطاع لأكثر من عام، حيث عاش النازحون في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح ليلة دامية بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي، ووثقت مقاطع مصورة مشاهد قاسية من اللحظات الأولى بعد القصف، ووصفها الناشطون بالمحرقة.

ويُعرّف النزوح اصطلاحا بأنه حركة الفرد أو المجموعة من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة، كالمجاعة أو الحرب أو أي كوارث أخرى تدفع النازح إلى مغادرة موقعه والتوجه إلى موقع آخر طمعا في الخلاص من تلك الظروف، لكن الأهالي في قطاع غزة يواجهون القصف وظروفا معيشية أسوأ عند كل تنقل لتنتهي أخيرا بحرقهم أحياء داخل خيامهم.

People react at the site of an Israeli strike on tents sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, October 14, 2024. REUTERS/Ramadan Abed
غارات إسرائيلية تسببت في اندلاع حريق كبير امتد لنحو 30 خيمة (رويترز)
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A rescuer works at the site of an Israeli strike on tents sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, October 14, 2024. REUTERS/Ramadan Abed TPX IMAGES OF THE DAY
ظلت الخيام مشتعلة 45 دقيقة قبل أن تنجح طواقم الدفاع المدني في السيطرة عليها (رويترز)
Rescuers work at the site of an Israeli strike on tents sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, October 14, 2024. REUTERS/Ramadan Abed
اشتعلت النيران في أجزاء كبيرة من ملابس الجرحى، من بينهم نساء وأطفال (رويترز)
EDITORS NOTE: Graphic content / Palestinians check the destruction following an Israeli army strike around tents for displaced people inside the walls of Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, on October 14, 2024 amid the ongoing war between Israel and Hamas. - (Photo by Eyad BABA / AFP)
مشاهد قاسية اتضحت أمام قاطني الخيام مع طلوع النهار (الفرنسية)
Palestinians inspect the damage at the site of an Israeli strike on tents sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, at Al-Aqsa Martyrs hospital in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, October 14, 2024. REUTERS/Ramadan Abed
جثث متفحمة وإصابات بحروق خطيرة (رويترز)
EDITORS NOTE: Graphic content / Palestinians check the destruction following an Israeli army strike around tents for displaced people inside the walls of Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, on October 14, 2024 amid the ongoing war between Israel and Hamas. - (Photo by Eyad BABA / AFP)
استشهد وأصيب العشرات في الحريق (الفرنسية)
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EDITORS NOTE: Graphic content / Palestinians check the destruction following an Israeli army strike around tents for displaced people inside the walls of Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, on October 14, 2024 amid the ongoing war between Israel and Hamas. - (Photo by Eyad BABA / AFP)
محرقة أشعلتها إسرائيل في النازحين، التهمت كل شيء حولها (الفرنسية)
EDITORS NOTE: Graphic content / A Palestinian woman checks the destruction following an Israeli army strike around tents for displaced people inside the walls of Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah in the central Gaza Strip on October 14, 2024, amid the ongoing war between Israel and Hamas. - (Photo by Eyad BABA / AFP)
وصفوا ما عاشوه برعب غير مسبوق (الفرنسية)
EDITORS NOTE: Graphic content / A Palestinian boy sits as people check the destruction following an Israeli army strike around tents for displaced people inside the walls of Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah in the central Gaza Strip on October 14, 2024, amid the ongoing war between Israel and Hamas. - (Photo by Eyad BABA / AFP)
اشتعلت النيران بأجساد النازحين أمام أعين الكبار والصغار ولم يستطيعوا إنقاذهم (الفرنسية)