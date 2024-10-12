بالصور.. الاحتلال يغلق الأحياء المقدسية بعيد "الغفران"

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أغلب الأحياء والبلدات الفلسطينية بمدينة القدس المحتلة، وذلك بمناسبة حلول ما يُسمى عيد الغفران اليهودي، مما تسبب في تعطيل حياة الفلسطينيين وتقييد حريتهم في الحركة.

وبدأ إحياء هذا العيد مع مغيب شمس أمس الجمعة ويستمر حتى مغيب شمس اليوم السبت، وفيه تتوقف الحياة في إسرائيل وتغلق المعابر الجوية والبرية والبحرية والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات.

كذلك تمنع حركة المركبات والمواصلات العامة بجميع أنواعها، وتتوقف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عن العمل.

وفي هذا العيد يسجن المقدسيون في أحيائهم بقوة الاحتلال الذي يغلق مداخل بلداتهم بالمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية.