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سياسة|فلسطين

بالصور.. الاحتلال يغلق الأحياء المقدسية بعيد "الغفران"

JERUSALEM - OCTOBER 11: Israeli forces close roads in Jerusalem due to Yom Kippur holiday on October 11, 2024. Yom Kippur is the holiest day of the year in Judaism. (Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images)
الاحتلال يغلق طرقات القدس في أعياده ويقيد حركة المقدسيين (الأناضول)
12/10/2024

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أغلب الأحياء والبلدات الفلسطينية بمدينة القدس المحتلة، وذلك بمناسبة حلول ما يُسمى عيد الغفران اليهودي، مما تسبب في تعطيل حياة الفلسطينيين وتقييد حريتهم في الحركة.

وبدأ إحياء هذا العيد مع مغيب شمس أمس الجمعة ويستمر حتى مغيب شمس اليوم السبت، وفيه تتوقف الحياة في إسرائيل وتغلق المعابر الجوية والبرية والبحرية والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات.

كذلك تمنع حركة المركبات والمواصلات العامة بجميع أنواعها، وتتوقف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عن العمل.

وفي هذا العيد يسجن المقدسيون في أحيائهم بقوة الاحتلال الذي يغلق مداخل بلداتهم بالمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية.

JERUSALEM - OCTOBER 11: Israeli forces close roads in Jerusalem due to Yom Kippur holiday on October 11, 2024. Yom Kippur is the holiest day of the year in Judaism. (Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images)
الاحتلال يستخدم المكعبات الإسمنتية والعوائق الحديدية والبوابات في إغلاق شوارع القدس (الأناضول)
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JERUSALEM - OCTOBER 11: Israeli forces close roads in Jerusalem due to Yom Kippur holiday on October 11, 2024. Yom Kippur is the holiest day of the year in Judaism. (Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images)
فلسطينيو القدس يُحبسون في أحيائهم خلال الأعياد اليهودية (الأناضول)
القدس - إغلاق الأحياء الفلسطينية بالقدس بمناسبة عيد الغفران اليهودي ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - خاص بالجزيرة نت
عيد الغفران أحد أهم الأعياد اليهودية وفيه تتوقف الحياة في إسرائيل (الجزيرة)
القدس - إغلاق الأحياء الفلسطينية بالقدس بمناسبة عيد الغفران اليهودي ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - خاص بالجزيرة نت
الحواجز المحيطة بمدينة القدس تُغلق تماما في عيد الغفران (الجزيرة)
القدس - إغلاق الأحياء الفلسطينية بالقدس بمناسبة عيد الغفران اليهودي ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - خاص بالجزيرة نت
بوابة تؤدي إلى قرية جبع الفلسطينية شمالي القدس أغلقها الاحتلال بحجة الأعياد اليهودية (الجزيرة)
القدس - إغلاق الأحياء الفلسطينية بالقدس بمناسبة عيد الغفران اليهودي ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - خاص بالجزيرة نت
حاجز جبع العسكري شمالي القدس خالٍ من المركبات (الجزيرة)
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