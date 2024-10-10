مخيم جباليا.. عقود من المعاناة

منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يخضع مخيم جباليا شمال القطاع لاستهداف ممنهج، ارتكبت إسرائيل فيه الكثير من المجازر.

ويعد المخيم أحد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في القطاع، حيث أنشئ عقب النكبة عام 1948، وتعرض طيلة عقود لمجازر سقط فيها مئات المدنيين، ودمرت إسرائيل خلالها المباني السكنية والمؤسسات المدنية والخدماتية فيه، ويعيش سكانه ظروفا اجتماعية متدنية وقاسية.

وبعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقا تطويق منطقة جباليا، وإصداره أوامر للسكان بالتوجه لمنطقة وصفها الاحتلال بالأمنة، بدأت موجة نزوح كبيرة من المخيم وجباليا البلد، رغم تأكيد مسؤولين بالأمم المتحدة أنه لا مكان آمن في القطاع بما في ذلك المناطق الإنسانية، حيث ضربتها الصواريخ الإسرائيلية عدة مرات.

لم يعرف أهالي الشمال الاستقرار يوما منذ بداية الحرب على قطاع غزة، حيث ينزح سكانه من مكان إلى آخر بحثا عن الأمان، والمحظوظ بينهم من ينجو بنفسه والأكثر حظا يخرج وعائلته دون ضرر.