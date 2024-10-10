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سياسة|فلسطين

مخيم جباليا.. عقود من المعاناة

An evacuating woman walks carrying an infant child in the Jabalia camp for Palestinian refugees in the northern Gaza Strip on October 9, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
انقطعت الأنفاس من الخوف والتعب (الفرنسية)
10/10/2024

منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يخضع مخيم جباليا شمال القطاع لاستهداف ممنهج، ارتكبت إسرائيل فيه الكثير من المجازر.

ويعد المخيم أحد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في القطاع، حيث أنشئ عقب النكبة عام 1948، وتعرض طيلة عقود لمجازر سقط فيها مئات المدنيين، ودمرت إسرائيل خلالها المباني السكنية والمؤسسات المدنية والخدماتية فيه، ويعيش سكانه ظروفا اجتماعية متدنية وقاسية.

وبعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقا تطويق منطقة جباليا، وإصداره أوامر للسكان بالتوجه لمنطقة وصفها الاحتلال بالأمنة، بدأت موجة نزوح كبيرة من المخيم وجباليا البلد، رغم تأكيد مسؤولين بالأمم المتحدة أنه لا مكان آمن في القطاع بما في ذلك المناطق الإنسانية، حيث ضربتها الصواريخ الإسرائيلية عدة مرات.

لم يعرف أهالي الشمال الاستقرار يوما منذ بداية الحرب على قطاع غزة، حيث ينزح سكانه من مكان إلى آخر بحثا عن الأمان، والمحظوظ بينهم من ينجو بنفسه والأكثر حظا يخرج وعائلته دون ضرر.

 

 

FILE PHOTO: People survey the destruction at Gaza's Jabalia refugee camp, following Israeli strikes on the enclave, October 14, 2023 in this still image from video obtained by REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
هكذا بدا مشهد مخيم جباليا في بداية الحرب الإسرائيلية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 (رويترز)
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Smoke plumes billow behind as people gather in the balcony corridors of the Rafei school serving as a displacement shelter in the Jabalia camp for Palestinian refugees in the northern Gaza Strip on October 9, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
وبعد رحلة طويلة من القتل والدمار والنزوح، عاد البعض من أهالي المخيم إلى ما تبقى من أماكن إيواء (الفرنسية)
Journalists film while standing before destroyed buildings in the Jabalia camp for Palestinian refugees in the northern Gaza Strip on October 9, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
لتعاود إسرائيل استهدافهم وقصف مدرسة الرافعي في المخيم (الفرنسية)
EDITORS NOTE: Graphic content / A man carries the blanket-wrapped body of a girl who was killed in bombardment on the Rafei school serving as a displacement shelter in the Jabalia camp for Palestinian refugees in the northern Gaza Strip on October 9, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
سقط العشرات بين شهيد وجريح (الفرنسية)
EDITORS NOTE: Graphic content / People stand before the body of a girl who was killed in bombardment on the Rafei school serving as a displacement shelter in the Jabalia camp for Palestinian refugees in the northern Gaza Strip on October 9, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
كانت الطفلة الشهيدة في ملجأ للنازحين أثناء القصف الإسرائيلي (الفرنسية)
People prepare to evacuate from the Rafei school serving as a displacement shelter in the Jabalia camp for Palestinian refugees in the northern Gaza Strip on October 9, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
لا يوجد مكان لحماية أطفالهم مع ملاحقة القصف لهم أينما ذهبوا (الفرنسية)
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Men carry injured woman to be evacuated in the Jabalia camp for Palestinian refugees in the northern Gaza Strip on October 9, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
نازحو المدرسة خرجوا خوفا ومن استطاع أخرج معه مصابا (الفرنسية)
Evacuating people walk with belongings in the Jabalia camp for Palestinian refugees in the northern Gaza Strip on October 9, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان جباليا بالإخلاء أو الموت (الفرنسية)
An evacuating woman walks with a bag and pots and containers in the Jabalia camp for Palestinian refugees in the northern Gaza Strip on October 9, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
نجت السيدة بنفسها وما تبقى لها (الفرنسية)
A man walks ahead of a woman carrying a child past a destroyed building in the western part of the Jabalia camp for Palestinian refugees in the northern Gaza Strip on October 9, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
لا مكان آمن في القطاع بما في ذلك المناطق التي أعلن الاحتلال أنها آمنة (الفرنسية)
Displaced Palestinians make their way as they flee areas in northern Gaza Strip following an Israeli evacuation order, amid the Israel-Hamas conflict, in Jabalia, October 6, 2024. REUTERS/Hussam Al-Zaanin
رحلوا وسط القصف المدفعي من قوات الاحتلال على جباليا ومحيطها (رويترز)
FILE PHOTO: Palestinians walk past destroyed houses, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, in Jabalia refugee camp, in the northern Gaza Strip February 22, 2024. REUTERS/Mahmoud Issa/File Photo
هذا حال المخيم بات وأصبح من دمار إلى دمار (رويترز)