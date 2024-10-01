اجتياح لبنان برا بين توعد وترقب

بعد إعلان جيش الاحتلال عن إقامة منطقة عسكرية مغلقة شمالي إسرائيل على الحدود اللبنانية، واستعداده لاجتياح لبنان، جعل لبنان والمنطقة في حالة ترقب لعملية عسكرية قد تكون وشيكة، وتساؤلات مثل متى وكيف سينفذ الاحتلال عمليته البرية بجنوب لبنان؟

ولن يكون هذا الاجتياح البري الأول في جنوب لبنان، حيث تحولت المنطقة إلى ساحة قتال واجتياحات بعد الإعلان عن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

وتعتبر الهجمات الإسرائيلية في حرب يوليو/تموز 2006 أو ما يعرف بالحرب السادسة، الأكثر توسعا، إذ شملت أكثر من 40 بلدة وقرية جنوب لبنان.

وقدر خبراء من هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة أن مستوى وكثافة التلوث جنوب لبنان فيما بعد هذا النزاع أسوأ بكثير مما وجدوا في كل من العراق أو أفغانستان أو كوسوفو جراء الأسلحة المستخدمة فيها.