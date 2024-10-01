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سياسة|لبنان

اجتياح لبنان برا بين توعد وترقب

قوات إسرائيلية تنتشر في منطقة الجليل الأعلى شمالا (الفرنسية)
1/10/2024

بعد إعلان جيش الاحتلال عن إقامة منطقة عسكرية مغلقة شمالي إسرائيل على الحدود اللبنانية، واستعداده لاجتياح لبنان، جعل لبنان والمنطقة في حالة ترقب لعملية عسكرية قد تكون وشيكة، وتساؤلات مثل متى وكيف سينفذ الاحتلال عمليته البرية بجنوب لبنان؟

ولن يكون هذا الاجتياح البري الأول في جنوب لبنان، حيث تحولت المنطقة إلى ساحة قتال واجتياحات بعد الإعلان عن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

وتعتبر الهجمات الإسرائيلية في حرب يوليو/تموز 2006 أو ما يعرف بالحرب السادسة، الأكثر توسعا، إذ شملت أكثر من 40 بلدة وقرية جنوب لبنان.

وقدر خبراء من هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة أن مستوى وكثافة التلوث جنوب لبنان فيما بعد هذا النزاع أسوأ بكثير مما وجدوا في كل من العراق أو أفغانستان أو كوسوفو جراء الأسلحة المستخدمة فيها.

الدبابات الإسرائيلية تتجه إلى الشمال بالقرب من الحدود مع لبنان (أسوشيتد برس)
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مروحيات إسرائيلية مسلحة تظهر شمالا بالقرب من الحدود اللبنانية (أسوشيتد برس)
الدبابات وناقلات الجند الإسرائيلية في حالة تأهب (أسوشيتد برس)
القصف الإسرائيلي مستمر على لبنان (أسوشيتد برس)
المحاولات الإسرائيلية باستهداف قادة حزب الله مستمرة (أسوشيتد برس)
قصف حزب الله اللبناني على إسرائيل والرد على اغتيالات قادته لم تتوقف (أسوشيتد برس)
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Members of Israeli security forces inspect the impact site of a reported rocket fired from Lebanon, on the Horeshim interchange in central Israel on October 1, 2024. Air raid sirens sounded in central Israel on October 1 and an AFP journalist heard explosions in the city of Tel Aviv, with the military saying projectiles had been fired from Lebanon. Police said one projectile hit a road near the central town of Kfar Kassen, wounding a man who was struck by shrapnel and treated by emergency services. (Photo by Jack GUEZ / AFP)
عند كل رشقة صواريخ من حزب الله تسارع القوات الإسرائيلية لتفقّد مواقع سقوطها (الفرنسية)