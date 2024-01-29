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القدس|فلسطين

متحف الآثار الإسلامية بالمسجد الأقصى

فلسطين -القدس-البلدة القديمة -المسجد الأقصى- المتحف الإسلامي 27 يناير 2024-الجزيرة نت
يقع متحف الآثار الإسلامية في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى (الجزيرة)
محمد السنجلاوي
29/1/2024

القدس المحتلة – تأسس متحف الآثار الإسلامية في القدس عام 1922، ويقع اليوم في بناء أثري في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى.

وتُعرض في المتحف مقتنيات نادرة من التحف الفنية الإسلامية، تغطي مدة زمنية تقرب من 10 قرون، بينها بقايا منبر نور الدين الذي بدأ بناؤه عام 1168م وأحرقه متطرف أسترالي يوم 21 أغسطس/آب 1969، إضافة إلى كنز من الوثائق المملوكية النادرة.

وفي المعرض مجموعة من قطع المعادن والرخام والبلاطات الخزفية، ولوحات من الكتابات والنقوش، ومجموعة من المصاحف الإسلامية المخطوطة والمذهبة والمجلدة تجليدا فاخرا.

ومن بين المعروضات مدفع رمضان وتيجان أعمدة ولوحات رخامية وحجرية ومعادن وأخشاب تعود إلى فترات زمنية مختلفة.

وفيما يلي بعض صور المتحف وبعض معروضاته:

فلسطين -القدس-البلدة القديمة -المسجد الأقصى- المتحف الإسلامي 27 يناير 2024-الجزيرة نت
يقع المتحف الإسلامي في بناء أثري ويتكون من قاعتين رئيسيتين (الجزيرة)
فلسطين -القدس-البلدة القديمة -المسجد الأقصى- المتحف الإسلامي 27 يناير 2024-الجزيرة نت
يضم المتحف نماذج نادرة من التحف الفنية الإسلامية تغطي فترة زمنية تقرب من 10 قرون (الجزيرة)
فلسطين -القدس-البلدة القديمة -المسجد الأقصى- المتحف الإسلامي 27 يناير 2024-الجزيرة نت
تحف من النحاس والألمنيوم من عصور إسلامية مختلفة كانت تعلو قبة الصخرة (الجزيرة)
فلسطين -القدس-البلدة القديمة -المسجد الأقصى- المتحف الإسلامي 27 يناير 2024-الجزيرة نت
نقش حجري لذكرى ترميم المسجد الأقصى في عهد السلطان مصطفى خان عام 1703 (الجزيرة)
فلسطين -القدس-البلدة القديمة -المسجد الأقصى- المتحف الإسلامي 27 يناير 2024-الجزيرة نت
ختم نحاسي منقوش في وسطه مخطط لمبنى قبة الصخرة مع آيات قرآنية وأسماء أماكن بالأقصى (الجزيرة)
فلسطين -القدس-البلدة القديمة -المسجد الأقصى- المتحف الإسلامي 27 يناير 2024-الجزيرة نت
مدفع رمضان الذي كان يستخدم إيذانا بدخول وقتي السحور والإفطار في رمضان زمن العثمانيين (الجزيرة)
فلسطين -القدس-البلدة القديمة -المسجد الأقصى- المتحف الإسلامي 27 يناير 2024-الجزيرة نت
لباس لزوجة حاكم القدس يعقوب باشا، وهو زي رسمي يتكون من عباءة فضفاضة وثوب من الحرير (الجزيرة)
فلسطين -القدس-البلدة القديمة -المسجد الأقصى- المتحف الإسلامي 27 يناير 2024-الجزيرة نت
زي مفتي القدس الشيخ محمد الخليلي، مكون من عباءة وعمامتين وشعار نحاسي، يعود لعام 1734م (الجزيرة)
فلسطين -القدس-البلدة القديمة -المسجد الأقصى- المتحف الإسلامي 27 يناير 2024-الجزيرة نت
نوافذ جبصية حفرت بزخارف كتابية وهندسية ونباتية وزيّنت من الخلف بقطع من الزجاج الملون (الجزيرة)
فلسطين -القدس-البلدة القديمة -المسجد الأقصى- المتحف الإسلامي 27 يناير 2024-الجزيرة نت
تيجان أعمدة حجرية استخدمت في المسجد الأقصى (الجزيرة)
فلسطين -القدس-البلدة القديمة -المسجد الأقصى- المتحف الإسلامي 27 يناير 2024-الجزيرة نت
نقش السلطان عبد الحميد، وهو نقش مزدوج بخط الثلث، يشير إلى ترميم أبواب قبة الصخرة عام 1789 (الجزيرة)