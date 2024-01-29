متحف الآثار الإسلامية بالمسجد الأقصى

القدس المحتلة – تأسس متحف الآثار الإسلامية في القدس عام 1922، ويقع اليوم في بناء أثري في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى.

وتُعرض في المتحف مقتنيات نادرة من التحف الفنية الإسلامية، تغطي مدة زمنية تقرب من 10 قرون، بينها بقايا منبر نور الدين الذي بدأ بناؤه عام 1168م وأحرقه متطرف أسترالي يوم 21 أغسطس/آب 1969، إضافة إلى كنز من الوثائق المملوكية النادرة.

وفي المعرض مجموعة من قطع المعادن والرخام والبلاطات الخزفية، ولوحات من الكتابات والنقوش، ومجموعة من المصاحف الإسلامية المخطوطة والمذهبة والمجلدة تجليدا فاخرا.

ومن بين المعروضات مدفع رمضان وتيجان أعمدة ولوحات رخامية وحجرية ومعادن وأخشاب تعود إلى فترات زمنية مختلفة.

وفيما يلي بعض صور المتحف وبعض معروضاته: