مشاهد من حياة الغزيين بعد 100 يوم من الحرب

غزة- ترك العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، للشهر الرابع على التوالي، آثاره الثقيلة على مفاصل الحياة كافة في القطاع الساحلي الصغير، ولم يترك مكانا إلا وفيه أثر من قتل أو تدمير.

100 يوم على هذه الحرب، التي اندلعت إثر معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي يصنفها الغزيون على أنها الأعنف من بين حروب وجولات تصعيد عدة تعرضوا لها على مدار الـ15 عاما الماضية.

الصور التالية تعكس مشاهد من الحياة البائسة للغزيين، جراء الحرب والحصار والنزوح: