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مئات الضحايا في زلزال عنيف يضرب المغرب

A woman reacts standing infront of her earthquake-damaged house in the old city in Marrakesh on September 9, 2023. - A powerful earthquake that shook Morocco late September 8 killed more than 600 people, interior ministry figures showed, sending terrified residents fleeing their homes in the middle of the night. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
آثار الفاجعة على الوجوه (الفرنسية)
9/9/2023-|آخر تحديث: 9/9/202302:04 م (بتوقيت مكة المكرمة)

لقي 822 شخصا حتفهم وأصيب 672 آخرون في زلزال عنيف ضرب المغرب الليلة الماضية متسببا في خسائر وأضرار جسيمة.

ويقع مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش السياحية على بعد 320 كيلومترا جنوب العاصمة الرباط، ووقع بعيد الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (22:11 بتوقيت غرينتش).

وبينما ذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أن الزلزال وقع بمنطقة‭‭ ‬‬إيغيل‭‭ ‬‬في جبال الأطلس الكبير بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بنحو 6.8 درجات، مشيرة إلى أنه وقع على عمق 18.5 كيلومترا.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها إن الضحايا سقطوا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، وسط توقعات بارتفاع العدد.

Residents evacuate through the rubble in the earthquake-damaged old city of Marrakesh on September 9, 2023. - A powerful earthquake that shook Morocco late September 8 killed more than 600 people, interior ministry figures showed, sending terrified residents fleeing their homes in the middle of the night. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
انهارت بعض المباني التاريخية القديمة المدرجة في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بمدينة مراكش أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال (الفرنسية)
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سكان أمضوا ليلتهم في العراء عقب الزلزال (الفرنسية)
People work next to damage in the historic city of Marrakech, following a powerful earthquake in Morocco, September 9, 2023. REUTERS/Abdelhak Balhaki
أحد المباني التاريخية التي دمرها الزلزال في مراكش (رويترز)
A woman inspects the damage following a 6.8-magnitude quake in Marrakesh on September 9, 2023. - A powerful earthquake that shook Morocco late September 8 killed more than 600 people, interior ministry figures showed, sending terrified residents fleeing their homes in the middle of the night. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
سيدة تتفقد آثار الدمار الذي ألحقه الزلزال بمنزلها (الفرنسية)
A man walks with his belongings through the rubble in an alleyway in the earthquake-damaged old city in Marrakesh on September 9, 2023. - A powerful earthquake that shook Morocco late September 8 killed more than 600 people, interior ministry figures showed, sending terrified residents fleeing their homes in the middle of the night. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب قدّر قوة الزلزال بـ7.2 درجات على مقياس ريختر (الفرنسية)
الزلزال وقع على عمق 18.5 كيلومترا تحت الأرض (الأناضول)
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A man looks on as residents navigate through the rubble in the earthquake-damaged old city of Marrakesh on September 9, 2023. - A powerful earthquake that shook Morocco late September 8 killed more than 600 people, interior ministry figures showed, sending terrified residents fleeing their homes in the middle of the night. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
الداخلية المغربية تتحدث عن عشرات الحالات الحرجة بين مئات الضحايا (الفرنسية)
A damaged vehicle is pictured in the historic city of Marrakech, following a powerful earthquake in Morocco, September 9, 2023. REUTERS/Abdelhak Balhaki
الزلزال دمر العديد من السيارات والشاحنات القريبة من المباني المنهارة (رويترز)
7 magnitude earthquake in Morocco
الناجون يتحدثون عن صراخ وعويل عقب وقوع الزلزال (الفرنسية)
A view shows damage at an old mosque in the historic city of Marrakech, following a powerful earthquake in Morocco, September 9, 2023. REUTERS/Abdelhak Balhaki
انهيار مئذنة مسجد في مراكش جراء الزلزال (رويترز)
MARRAKESH, MOROCCO - SEPTEMBER 9: A view of rubble after a 7 magnitude earthquake in Marrakesh, Morocco on September 9, 2023. At least 296 people were killed and 153 sustained injuries following a powerful earthquake that struck Morocco, the country's Interior Ministry said Saturday. ( Said Echarif - Anadolu Agency )
جانب من آثار الفاجعة (الأناضول)
في العاصمة الرباط وفي بلدة إمسوان الساحلية فر كثير من السكان من منازلهم خوفا من حدوث زلزال أقوى (الأوروبية)
Residents take shelter ouside at a square following an earthquake in Marrakesh on September 9, 2023. - Nearly 300 people were killed after a powerful earthquake rattled Morocco on September 8 night, according to a preliminary government count, with Marrakesh residents reporting "unbearable" screams followed the 6.8-magnitude quake. (Photo by Fadel SENNA / AFP)
سكان مناطق عدة في غرب الجزائر المجاورة شعروا بالزلزال لكن الدفاع المدني الجزائري قال إنه لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات (الفرنسية)
Residents take shelter ouside at a square following an earthquake in Marrakesh on September 9, 2023. - Nearly 300 people were killed after a powerful earthquake rattled Morocco on September 8 night, according to a preliminary government count, with Marrakesh residents reporting "unbearable" screams followed the 6.8-magnitude quake. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
فاجعة الزلزال نشرت الذعر في مناطق مغربية عدة (الفرنسية)
خريطة المغرب - زلزال الحوز
خريطة توضح موقع إقليم الحوز مركز الزلزال (الجزيرة)
السلطات المغربية أطلقت عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال (الأوروبية)