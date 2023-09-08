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بالصور|كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تتباهى بإطلاق غواصة نووية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يسار) يشارك في حفل إطلاق الغواصة النووية (رويترز)
8/9/2023

كشفت كوريا الشمالية -اليوم الجمعة- عن إطلاقها غواصة نووية "تكتيكية هجومية قادرة على شن هجوم نووي تحت الماء، لتعزيز الردع النووي للبلاد"، وذكرت أن الغواصة جاهزة للاستخدام، وأُلحقت بالأسطول الذي يقوم بدوريات بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

ونظمت كوريا الشمالية حفلا بمناسبة إطلاق الغواصة النووية الأربعاء الماضي حضره الزعيم كيم جونغ أون.

ووفقا للوكالة الكورية الشمالية، فإن حفل إطلاق الغواصة "يبشر ببداية فصل جديد لتعزيز القوة البحرية لكوريا الشمالية، ويبين الإرادة الثابتة لحزب العمال الكوري، وحكومة كوريا الشمالية لمواصلة تعزيز الردع النووي للدولة من حيث الجودة والكمية، وأنها تتقدم بسرعة فائقة من أجل السلام والأمن الإقليميين والعالميين".

وبثت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم مجموعة من صور الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، نقلتها عنها وكالة رويترز منبهة إلى أن مصدرها وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية.

ويقول محللون عسكريون إن الغواصة تبدو معدلة من الغواصة "روميو" التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، والتي حصلت عليها كوريا الشمالية من الصين خلال سبعينيات القرن الماضي وبدأت في إنتاجها محليا. وأشاروا إلى أن تصميمها، الذي يحتوي على 10 فتحات أنبوبية للإطلاق، يظهر أنها كانت على الأرجح مسلحة بصواريخ باليستية وصواريخ كروز.

أقيم حفل إطلاق الغواصة قبل الذكرى 75 لتأسيس جمهورية كوريا الشعبية التي تصادف غدا السبت، إذ تحتفل به في التاسع من سبتمبر/أيلول من كل عام (رويترز)
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رقم الغواصة 841، وتحمل اسم الشخصية التاريخية كيم كون أون، الذي تعده بيونغ يانغ بطلا (رويترز)
الغواصة النووية أُطلقت الأربعاء الماضي، وكشفت بيونغ يانغ عن هذا الحدث اليوم الجمعة (رويترز)
كيم جونغ أون (يمين) يشدد على أهمية تحديث القوات المسلحة لبلاده، وتعزيز التسلح النووي، وتسليح القوات البحرية بالأسلحة النووية (رويترز)
الزعيم الشمالي (يمين): لا يوجد مجال للتراجع في حملة توسيع صناعة بناء السفن البحرية، لأنها مهمة ذات أولوية قصوى يجب إنجازها من دون فشل (رويترز)
كيم جونغ أون مخاطبا المشاركين في الحفل: اللجنة المركزية للحزب قررت تحقيق قفزات كبرى للأمام في صناعة بناء السفن في البلاد من أجل ضمان ذروة جديدة لتعزيز القوة البحرية بشكل كبير (رويترز)
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North Korea launches new tactical nuclear attack submarine, according to KCNA North Korean leader Kim Jong Un speaks during what state media report was a launching ceremony for a new tactical nuclear attack submarine in North Korea, in this handout image released September 8, 2023. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. DATE 08/09/2023 SIZE 3500 x 2333 SOURCE REUTERS/KCNA
كيم جونج أون: الغواصة ستؤدي مهمتها القتالية باعتبارها إحدى الوسائل الهجومية الأساسية تحت الماء للقوات البحرية (رويترز)
وكالة الأنباء الكورية الشمالية: إطلاق الغواصة النووية حدث تاريخي في بناء القوة النووية للدولة في العصر العظيم لكيم جونغ أون (رويترز)
أكد كيم أن بلاده تخطط لتحويل الغواصات الأخرى إلى سفن مسلحة نوويا، وتسريع مساعيها لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية في نهاية المطاف (رويترز)
في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال كيم جونغ أون في الحفل: إن تحقيق تطور سريع لقواتنا البحرية أولوية لا يمكن تأخيرها، نظرا للتحركات العدوانية والأعمال العسكرية الأخيرة للأعداء (رويترز)
إطلاق كوريا الشمالية الغواصة النووية قوبل بإدانة من كوريا الجنوبية واليابان (رويترز)
بيونغ يانغ تعتبر أن إطلاق الغواصة النووية سيكون محفورا في تاريخ البلاد بوصفه حدثا تاريخيا يستحق اهتماما خاصا في تاريخ تعزيز القوة البحرية للبلاد (رويترز)
عسكريون ومدنيون يرحبون بالزعيم كيم جونغ أون في حفل إطلاق الغواصة (رويترز)