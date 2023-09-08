كوريا الشمالية تتباهى بإطلاق غواصة نووية

كشفت كوريا الشمالية -اليوم الجمعة- عن إطلاقها غواصة نووية "تكتيكية هجومية قادرة على شن هجوم نووي تحت الماء، لتعزيز الردع النووي للبلاد"، وذكرت أن الغواصة جاهزة للاستخدام، وأُلحقت بالأسطول الذي يقوم بدوريات بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

ونظمت كوريا الشمالية حفلا بمناسبة إطلاق الغواصة النووية الأربعاء الماضي حضره الزعيم كيم جونغ أون.

ووفقا للوكالة الكورية الشمالية، فإن حفل إطلاق الغواصة "يبشر ببداية فصل جديد لتعزيز القوة البحرية لكوريا الشمالية، ويبين الإرادة الثابتة لحزب العمال الكوري، وحكومة كوريا الشمالية لمواصلة تعزيز الردع النووي للدولة من حيث الجودة والكمية، وأنها تتقدم بسرعة فائقة من أجل السلام والأمن الإقليميين والعالميين".

وبثت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم مجموعة من صور الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، نقلتها عنها وكالة رويترز منبهة إلى أن مصدرها وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية.

ويقول محللون عسكريون إن الغواصة تبدو معدلة من الغواصة "روميو" التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، والتي حصلت عليها كوريا الشمالية من الصين خلال سبعينيات القرن الماضي وبدأت في إنتاجها محليا. وأشاروا إلى أن تصميمها، الذي يحتوي على 10 فتحات أنبوبية للإطلاق، يظهر أنها كانت على الأرجح مسلحة بصواريخ باليستية وصواريخ كروز.