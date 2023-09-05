جريمة إسرائيلية موثقة بالصور في "نور شمس"

اقتحمت آليات الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- مخيم "نور شمس" للاجئين شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي عدوانها على هذا المخيم الذي استغرق 3 ساعات، دمرت قوات الاحتلال البنية التحتية في المخيم بشكل كامل، وفجرت محال تجارية ومركز خدمات.

وشهد المخيم -خلال هذه العملية الإسرائيلية العدوانية- اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد عايد سميح خالد أبو حرب (21 عاماً)" بالرصاص الحي في الرأس.

وعقب الانسحاب الإسرائيلي انتشر مئات الفلسطينيين الذين خرجوا لتفقد الدمار وإزاحة الركام، بينما شوهد بضعة مسلحين من فصائل فلسطينية بعضهم يرتدي أقنعة.