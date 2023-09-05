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بالصور|فلسطين

جريمة إسرائيلية موثقة بالصور في "نور شمس"

الفلسطينيون يتفقدون آثار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم "نور شمس" (الأناضول)
5/9/2023-|آخر تحديث: 5/9/202307:08 م (بتوقيت مكة المكرمة)

اقتحمت آليات الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- مخيم "نور شمس" للاجئين شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي عدوانها على هذا المخيم الذي استغرق 3 ساعات، دمرت قوات الاحتلال البنية التحتية  في المخيم بشكل كامل، وفجرت محال تجارية ومركز خدمات.

وشهد المخيم -خلال هذه العملية الإسرائيلية العدوانية- اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد عايد سميح خالد أبو حرب (21 عاماً)" بالرصاص الحي في الرأس.

وعقب الانسحاب الإسرائيلي انتشر مئات الفلسطينيين الذين خرجوا لتفقد الدمار وإزاحة الركام، بينما شوهد بضعة مسلحين من فصائل فلسطينية بعضهم يرتدي أقنعة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت المخيم من عدة محاور (الأوروبية)
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الجدران تشهد على عدوانية وهمجية الاحتلال (الأناضول)
أحد المنازل التي تعرضت للعدوان الهمجي (الأوروبية)
قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم الثلاثاء ملحقة الدمار بمنازل وممتلكات سكانه (الأناضول)
سكان المخيم هرعوا بعد انسحاب قوات الاحتلال ليتفقدوا منازلهم وممتلكاتهم (الأناضول)
الفلسطينيون يعاينون آثار العدوان وما ألحقه من دمار بمنازلهم (الأناضول)
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قوات الاحتلال عمدت إلى تدمير البنية التحتية في المخيم (الأوروبية)
قوات الاحتلال دمرت بالمتفجرات بعض المنازل خلال عدوانها على المخيم (الأناضول)
الدمار طال المحلات التجارية في المخيم وأتى على محتوياتها (الأوروبية)
قوات الاحتلال جرفت الشوارع وشبكات المياه وفجرت محولا كهربائيا في المخيم (الأوروبية)
وحشية القوات الإسرائيلية تتزايد كل مرة تعتدي فيها على المخيم (الأناضول)
قوات الاحتلال مرت من هنا (الأناضول)
أحد رجال المقاومة الفلسطينية يشارك في إزالة الركام بعد انسحاب الاحتلال من المخيم (الأناضول)
ركام في شوارع المخيم بعد انسحاب قوات الاحتلال (الأناضول)
الشهيد عايد سميح خالد أبو حرب (21 عاماً) الذي قتلته قوات الاحتلال برصاصة في الرأس (الأوروبية)
رجال المقاومة يشاركون في تشييع جنازة الشهيد عابد (الأوروبية)
والدة الشهيد تودع ابنها (الأوروبية)