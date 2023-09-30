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بالصور|أذربيجان

نزوح 100 ألف أرمني من قره باغ إلى أرمينيا

الأرمن يواصلون النزوح من إقليم ناغورني قره باغ رغم تطمينات أذربيجان لهم (الأوروبية)
30/9/2023-|آخر تحديث: 30/9/202308:35 م (بتوقيت مكة المكرمة)

يواصل الأرمن نزوحهم الجماعي الطوعي من إقليم ناغورني قره باغ، في أعقاب العملية العسكرية الخاطفة التي شنتها أذربيجان قبل 10 أيام وانتهت باستسلام الانفصاليين.

وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الأرميني، نازلي باغداساريان، اليوم السبت، أن أكثر من 100 ألف شخص من سكان قره باغ، انتقلوا إلى أرمينيا، منذ 24 سبتمبر/أيلول الجاري حتى اليوم.

وقالت باغداساريان، في مؤتمر صحفي، "حتى الآن، وصل 100 ألف و417 شخصًا من قره باغ إلى أرمينيا بواسطة 21 ألفا و43 مركبة". ووفقا لها، فقد تم بالفعل تسجيل 81 ألفا و139 شخصا، وخصصت الحكومة الأرمينية مساكن مؤقتة لـ32 ألفا و200 نازح.

وبحسب السلطات الأرمينية، كان يعيش في المنطقة نحو 120 ألف شخص، قبل تفاقم الأوضاع مؤخرا، حيث شنت أذربيجان في 19 سبتمبر/أيلول الجاري هجوما عسكريا خاطفا على الإقليم، وهو جيب انفصالي يقطنه زهاء 120 ألفا من الأرمن.

وبعد وقف إطلاق النار المتفق عليه في 20 سبتمبر/أيلول فتحت أذربيجان جميع نقاط التفتيش مع أرمينيا لخروج المدنيين دون عوائق من الإقليم، وتم إنشاء مركز إنساني في قرية كورنيدزور بالقرب مما يسمى بممر لاتشين، وهو الطريق الرئيسي بين أرمينيا والمنطقة الانفصالية.

وكان حكمت حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني قد صرح، في وقت سابق، بأن دمج أرمن قره باغ في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأذربيجانية، سيكون صعبًا، وأنه يجب الاستعداد لأن البعض لن يتقبل هذه السياسة. بدوره، أكد الرئيس إلهام علييف أن الأرمن في قره باغ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان.

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