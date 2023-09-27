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حريق زفاف نينوى يخلف مئات القتلى والمصابين

حريق زفاف نينوى يخلف مئات القتلى والمصابين (رويترز)
27/9/2023-|آخر تحديث: 27/9/202312:26 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

قتل وأصيب مئات الأشخاص الليلة الماضية جراء حريق في قاعة أفراح أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي العراق، وكشفت التحقيقات الأولية أن أسباب الحريق تعود لمخالفات في قواعد السلامة.

إذ قالت السلطات العراقية إن الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال تقف خلف هذا الحريق الذي التهم القاعة حين تجمّع مئات المدعوين للمشاركة بحفل زفاف.

واستنفر الدفاع المدني والشرطة لإغاثة المتضررين جراء الحادث الأليم، في حين يتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا.

الدفاع المدني يفتش على أضواء الهواتف المحمولة أنقاض القاعة المحترقة وسط ركام الكراسي المعدنية (الفرنسية)
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العشرات يتجمعون فوق أنقاض حريق قاعة الزفاف وسط حضور عناصر الدفاع المدني (الفرنسية)
شخص يبحث في ركام الحريق مستعينا بضوء هاتفه النقال (الفرنسية)
الحريق دمر قاعة الزفاف بعد أن طارت الألعاب النارية إلى السقف وأشعلت المكان خلال دقائق (رويترز)
الدفاع المدني أغلق القاعة المحترقة بشريط لاصق لمنع الدخول إليها (رويترز)
سيارات الإسعاف هرعت ذهابا وإيابا لنقل ضحايا الحريق إلى المستشفى في حين كانت معظم الإصابات حروقا واختناقا (رويترز)
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جثث ضحايا الحريق نقلت إلى مستشفى الحمدانية بأكياس سوداء وسط تجمع العشرات (رويترز)
عشرات الأشخاص تجمعوا أمام مستشفى الحمدانية بحثا عن أقاربهم الذين حضروا الزفاف وللتبرع بالدم (رويترز)
أهالي الضحايا يتجمعون داخل مستشفى الحمدانية بانتظار معلومات عن ذويهم (رويترز)
نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الحمدانية (رويترز)