حريق زفاف نينوى يحول الفرح إلى كارثة

تسبب حريق في قاعة أفراح أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي العراق بحصيلة مرتفعة من الضحايا، وكشفت التحقيقات الأولية أن أسباب الحريق تعود لمخالفات في قواعد السلامة.

إذ قالت السلطات العراقية إن الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال تقف خلف هذا الحريق الذي التهم القاعة حين تجمّع مئات المدعوين للمشاركة بحفل زفاف.

واستنفر الدفاع المدني والشرطة لإغاثة المتضررين جراء الحادث الأليم، في حين يتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا.