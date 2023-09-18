أمزيز- يوما وراء الآخر تتكشف آثار الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، وأسفر عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية المغربية.

وضرب زلزال بشدة 7 درجات على سلم ريختر، على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب غربي مراكش في الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي، وشعرت به مناطق واسعة بالشمال والشمال الشرقي للمغرب، وامتد الشعور به إلى مناطق في إسبانيا والبرتغال.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض رغم دخول الزلزال أسبوعه الثاني، في حين أعلنت السلطات استئناف الدراسة بدءا من اليوم الاثنين في المناطق الأكثر تضررا.

وحسب التلفزيون الحكومي، فقد انطلقت عملية إحصاء المنازل المنهارة و المتضررة، بهدف منح أصحابها تمويلات لإعادة بنائها. كما أعلنت السلطات المغربية مواصلة عمليات فتح الطرق الجبلية المؤدية إلى القرى النائية المتضررة من الزلزال.

ويتسابق متطوعون ومنظمات مجتمع مدني إلى تقديم يد العون للمتضررين.