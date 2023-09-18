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سياسة|المغرب

الجزيرة نت ترصد آثار زلزال المغرب على البشر والحجر

عبد الغني بلوط/ معرض صور زلزال الحوز
طفلان يجلسان أمام بيتهما الذي لم يتبق منه غير الباب واقفا في دوار أينغد جماعة أنكال ضواحي أمزميز بالمغرب (الجزيرة)
عبد الغني بلوط
18/9/2023

أمزيز- يوما وراء الآخر تتكشف آثار الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، وأسفر عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية المغربية.

وضرب زلزال بشدة 7 درجات على سلم ريختر، على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب غربي مراكش في الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي، وشعرت به مناطق واسعة بالشمال والشمال الشرقي للمغرب، وامتد الشعور به إلى مناطق في إسبانيا والبرتغال.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض رغم دخول الزلزال أسبوعه الثاني، في حين أعلنت السلطات استئناف الدراسة بدءا من اليوم الاثنين في المناطق الأكثر تضررا.

وحسب التلفزيون الحكومي، فقد انطلقت عملية إحصاء المنازل المنهارة و المتضررة، بهدف منح أصحابها تمويلات لإعادة بنائها. كما أعلنت السلطات المغربية مواصلة عمليات فتح الطرق الجبلية المؤدية إلى القرى النائية المتضررة من الزلزال.

ويتسابق متطوعون ومنظمات مجتمع مدني إلى تقديم يد العون للمتضررين.

عبد الغني بلوط/ معرض صور زلزال الحوز
كلاب مدربة وفرق متأهبة لإنقاذ ضحايا الزلزال في دوار امنتالا جماعة أنكال ضواحي أمزميز (الجزيرة)
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عبد الغني بلوط/ معرض صور زلزال الحوز
نظرة أمل إلى المستقبل رغم الإصابات (الجزيرة)
عبد الغني بلوط/ معرض صور زلزال الحوز
الحيرة والخوف من المستقبل يبدوان على وجوه وأحوال متضرري الزلزال في المغرب (الجزيرة)
عبد الغني بلوط/ معرض صور زلزال الحوز
صحفية أجنبية تغطي أخبار الزلزال في دور أينغد جماعة أنكال ضواحي أمزميز بالمغرب (الجزيرة)
عبد الغني بلوط/ معرض صور زلزال الحوز - ‎⁨مسكن من نوع خاص⁩
سيارة تحولت إلى مسكن في دوار أينغد جماعة أنكال ضواحي أمزميز بالمغرب (الجزيرة)
عبد الغني بلوط/ معرض صور زلزال الحوز - ‎⁨لعب بالتراب⁩.jpg
جهود حثيثة لدعم الأطفال خوفا من التأثيرات النفسية السلبية لصدمة الزلزال على مستقبلهم (الجزيرة)
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عبد الغني بلوط/ معرض صور زلزال الحوز
سيدة عجوز لم تتجاوز صدمة الزلزال حتى الآن في دوار أينغد جماعة أنكال ضواحي أمزميز بالمغرب (الجزيرة)
عبد الغني بلوط/ معرض صور زلزال الحوز - ‎⁨خطر ممنوع المرور⁩.jpg
منع المرور حماية من أخطار سقوط الحجارة في دوار امنتالا جماعة أنكال ضواحي أمزميز بالمغرب (الجزيرة)
عبد الغني بلوط/ معرض صور زلزال الحوز
مواطن يتحسر على فقدانه أسرته بالكامل وبيته في دوار تافكاخت جماعة أمغراس ضواحي أمزميز بالمغرب (الجزيرة)
عبد الغني بلوط/ معرض صور زلزال الحوز
مواطن يستعد للرحيل إلى وجهة ثانية بعدما فقد بيته في دوار تاسلدا جماعة أسني بالمغرب (الجزيرة)
عبد الغني بلوط/ معرض صور زلزال الحوز
انحناء الجزء العلوي من صومعة نتيجة الزلزال في دور تنصغارت جماعة أسني بالمغرب (الجزيرة)
عبد الغني بلوط/ معرض صور زلزال الحوز - ‎⁨الى لقاء قريب بقرتي المصابة امينتالا جماعة انكال⁩.jpg
بقرة مصابة إثر الزلزال في دوار أينغد جماعة أنكال ضواحي أمزميز بالمغرب (الجزيرة)
عبد الغني بلوط/ معرض صور زلزال الحوز
حمار جاثم أمام الأطلال بعد وفاة صاحبه في دوار تافكاخت جماعة أمغراس ضواحي أمزميز بالمغرب (الجزيرة)