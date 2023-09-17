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بالصور|ليبيا

كارثة درنة.. انتشال الجثث وتضاؤل الأمل بالعثور على ناجين

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وانتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض والأمم المتحدة تتحدث عن أكثر من 11 ألف قتيل (الفرنسية)
17/9/2023

ما زالت جهود الإغاثة والبحث عن المفقودين إثر السيول التي دمرت ربع مدينة درنة وألحقت أضرارا كبيرة بمدن أخرى في شرقي ليبيا مستمرة رغم تضاؤل الأمل في العثور على ناجين بعد أسبوع من الكارثة.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد الوفيات في المدينة المنكوبة تجاوز 11 ألف شخص، فيما تشير التقديرات نفسها إلى أن عدد المفقودين تجاوز عشرة آلاف.

وبالتزامن مع تواصل عمليات البحث ارتفعت وتيرة المناشدات طلبا لمزيد من فرق الإنقاذ والآليات والمعدات والخدمات.

وقال مراسل الجزيرة محمد البقالي إن الجهود تنصب على إزالة الأنقاض وإخراج الجثث، مع تضاؤل الأمل بإيجاد ناجين، خاصة بعد مرور أسبوع على هذه الكارثة.

وبيّن المراسل أن الأولوية انتقلت نسبيا من الإنقاذ إلى إزالة الركام وانتشال الجثث، مشيرا إلى أن احتمال وقوع أزمة صحية وبيئية وارد جدا، وهو ما دفع جهات حكومية ومؤسسات دولية إلى إطلاق تحذيرات بهذا الشأن.

رجال إنقاذ ينتشلون جثة أحد الضحايا من البحر في مدينة درنة التي تقول السلطات الرسمية إن السيول جرفت ربع مبانيها بمن فيها وألقت بهم في البحر (رويترز)
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فريق إنقاذ من المكتب الوطني للحماية المدنية التونسي يخرج جثة أحد الضحايا من تحت أنقاض بيت مدمر في درنة (الفرنسية)
رجال الإنقاذ يواجهون تحديات بسبب حجم الدمار الذي تعرضت له المدينة، فيما تتضاءل الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض بعد أسبوع من الكارثة (الفرنسية)
تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد المفقودين يتجاوز عشرة آلاف شخص (رويترز)
وسائل إعلام ليبية أفادت بانتشال أحياء كانوا عالقين تحت الأنقاض في درنة بعد أسبوع من كارثة السيول ضمنهم عائلة مؤلفة من 11 شخصا (رويترز)
فرق الإنقاذ تواجه صعوبات خلال البحث عن أي إشارات لمعرفة مكان ناجين محتملين تحت الأنقاض والوصول إلى بعض الأماكن جراء ارتفاع مستوى المياه والدمار الذي لحق بالجسور والمباني (الفرنسية)
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عمليات دفن القتلى في قبور جماعية مستمرة في درنة مع ارتفاع عدد الضحايا الذي قدرته الأمم المتحدة بـ11 ألفا و330 شخصا (الأناضول)
مياه الفيضانات جرفت أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية وألقت بها في البحر مما أضاف تحديات جديدة لفرق الإنقاذ (الفرنسية)
عدد القتلى مرشح للارتفاع مع تواصل جهود البحث عن ناجين وانتشال الجثث (الأناضول)
مع ارتفاع عدد القتلى والمفقودين فرق الإغاثة تنوي عزل مناطق في درنة وإخلاء أخرى (رويترز)
تحذيرات من كارثة صحية في درنة بسبب الجثث المتحللة التي لم تصل إليها فرق الإنقاذ بعد (رويترز)
جهود البحث عن ناجين وإخراج أحياء من بين الركام مستمرة رغم صعوبة التحرك في شوارع المدينة المنكوبة (الأناضول)
مواطن بمدينة درنة يراقب جهود البحث عن جثث في البحر (رويترز)
تقديرات رسمية تشير إلى أن مياه الفيضانات دمرت ربع مدينة درنة وشردت الآلاف من سكانها (رويترز)
مسؤول محلي في درنة توقع إمكانية إخلاء المدينة بشكل كلي أو جزئي تحسبا لانتشار الأوبئة (الصحافة الفرنسية)
جانب من الدمار الذي لحق بمدينة درنة جراء السيول التي اجتاحت المدينة الأسبوع الماضي بسبب انهيار سدين كانا يحبسان المياه في وادي درنة (الصحافة الفرنسية)