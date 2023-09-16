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بالصور|المغرب

زلزال المغرب.. مشاهد ما بعد الفاجعة

نم يا صغيري فجميعنا ننتظر الإيواء قبل حلول الشتاء (الفرنسية)
16/9/2023-|آخر تحديث: 16/9/202311:58 م (بتوقيت مكة المكرمة)

بعد مرور أسبوع على كارثة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالمغرب، والذي يعد الأعنف منذ قرن من الزمان، لا تزال رائحة الموت تلف المناطق المنكوبة بعد أن خلفت الفاجعة ضحايا بالآلاف.

وتواصل السلطات المغربية جهودها المكثفة لإنقاذ وإسعاف المنكوبين، كما تحصي الخسائر في المباني والطرقات المقطوعة.

ومن المفارقات أن بساطة المباني الطينية -التي لم تصمد أمام الزلزال الذي بلغت شدته 6.8 درجات بمقياس ريختر- قللت نسبيا أعداد الضحايا، في حين أن زلزال تركيا في فبراير/شباط الماضي أسفر عن أكثر من 46 ألف قتيل بسبب المباني المتعددة الطوابق.

وقد نجا البعض بأعجوبة من الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز بجبال الأطلس. لكن نظرا لقوته وكون البيوت مبنية من الطين، حدثت أضرار كبيرة بالمساكن، مما دعا السكان إلى العيش المؤقت في خيم إيواء، لكن الخوف ينتابهم من الشتاء القادم خصوصا أن الجبال تشهد تساقطا للثلج يفوق المتر في كثير من الأحيان.

طريق دوار أمرزكان الذي دمره الزلزال (رويترز)
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الجدران تشهد على المأساة (الأوروبية)
ما بقي من قرية تينمل الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب شرق مراكش (الأوروبية)
أدوية وأطباء متطوعون لعلاج المصابين (الفرنسية)
سيدة مصابة تستريح في الظل بقرية تافغغت الجبلية جنوب غرب مراكش (الفرنسية)
خديجة عبق (55 عاما) لم تنسِها تداعيات الفاجعة إطعام قططها خارج منزلها الذي طاله الزلزال في أمزميز (رويترز)
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وقفة على أنقاض قرية طلعة يعقوب (رويترز)
الدواب وسيلة التنقل في أزقة قرية تيغيشت التي ضربها الزلزال (الفرنسية)
جراح الأطفال لم تمنعهم من اقتناص وقت للعب (رويترز)
هذا ما بقي له من متاع منزله المدمر (غيتي)
مؤسسة الدفاع المدني المغربية تقدم الغذاء لضحايا الكارثة (الأناضول)
مخيمات لإيواء النازحين في طلعة يعقوب (غيتي)
الصغار لم يفيقوا بعد من هول ما رأوا (الأناضول)
يدا بيد تخف أثقال المنكوبين في قرية تيخت التي باتت أثرا بعد عين (رويترز)
قضوا في الفاجعة وبقيت صورهم (الأناضول)
حمو بهاء علي (80 عاما) يبحث عن متعلقاته بين أنقاض منزله في طلعة يعقوب (رويترز)
أحد النازحين في حي الملاح بمراكش (الفرنسية)
لم يعد هناك ما يباع (رويترز)