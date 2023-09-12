العاصفة دانيال تنشر الدمار في شرقي ليبيا

تسببت عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" في فيضانات مدمرة في ليبيا، اجتاحت أحياء بأكملها، وتسببت في مقتل الآلاف، ودمرت العديد من المنازل والممتلكات والمنشآت في مدن ساحلية متعددة في شرقي البلاد.

وقال رئيس الحكومة المعيّنة من البرلمان في شرقي ليبيا فتحي باشاغا إن عدد الضحايا بلغ ألفي قتيل، مع عدد كبير من المفقودين.

وقال مصدر بحكومة الوحدة الوطنية للجزيرة إنه تم دفن أكثر من 1400 من ضحايا الفيضانات حتى الآن في مدينة درنة.

وأشار المتحدث باسم القوات العسكرية التابعة لقيادة الحكومة الشرقية أحمد المسماري إلى أن هناك ما بين 5 و6 آلاف شخص في عداد المفقودين. وأرجع المسماري ضخامة الكارثة إلى انهيار سدين قريبين، مما تسبب في حدوث فيضانات قاتلة.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون إن التقارير الأولية أظهرت أن عشرات القرى والبلدات "تضررت بشدة.. مع فيضانات واسعة النطاق، وأضرار في البنية التحتية، وخسائر في الأرواح".