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بالصور|ليبيا

العاصفة دانيال تنشر الدمار في شرقي ليبيا

كارثة الفيضانات التي حلّت بليبيا لم تُكشف تفاصيلها الكاملة بعد (الفرنسية)
12/9/2023

تسببت عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" في فيضانات مدمرة في ليبيا، اجتاحت أحياء بأكملها، وتسببت في مقتل الآلاف، ودمرت العديد من المنازل والممتلكات والمنشآت في مدن ساحلية متعددة في شرقي البلاد.

وقال رئيس الحكومة المعيّنة من البرلمان في شرقي ليبيا فتحي باشاغا إن عدد الضحايا بلغ ألفي قتيل، مع عدد كبير من المفقودين.

وقال مصدر بحكومة الوحدة الوطنية للجزيرة إنه تم دفن أكثر من 1400 من ضحايا الفيضانات حتى الآن في مدينة درنة.

وأشار المتحدث باسم القوات العسكرية التابعة لقيادة الحكومة الشرقية أحمد المسماري إلى أن هناك ما بين 5 و6 آلاف شخص في عداد المفقودين. وأرجع المسماري ضخامة الكارثة إلى انهيار سدين قريبين، مما تسبب في حدوث فيضانات قاتلة.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون إن التقارير الأولية أظهرت أن عشرات القرى والبلدات "تضررت بشدة.. مع فيضانات واسعة النطاق، وأضرار في البنية التحتية، وخسائر في الأرواح".

حتى الطرق لم تسلم من الدمار (رويترز)
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مدينة درنة.. من هنا مرت العاصفة (الأناضول)
منظر عام لمياه السيول التي غمرت قرية المخيلي الواقعة على بعد 274 كلم شرق بنغازي جراء العاصفة القوية والأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة (رويترز)
صعوبة الاتصال بالمنكوبين تحول دون الحصول على أرقام موحدة ودقيقة للضحايا والخسائر (الأناضول)
أعداد ضحايا الكارثة مرشح للارتفاع خصوصا وأن الآلاف في المناطق المنكوبة لا يزالون في عداد المفقودين (الأناضول)
الفيضانات والسيول الناجمة عن إعصار دانيال خلفت أعدادا هائلة من الضحايا وألحقت أضرارا بالممتلكات الخاصة والمنشآت العامة في درنة، ومناطق الجبل الأخضر ،وضواحي المرج (الفرنسية)
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إحدى سيارات الشرطة التي جرفتها السيول (الأناضول)
لا تزال بعض المناطق المنكوبة معزولة بسبب جرف السيول الطرقات الموصلة إليها (الأناضول)
من بين قتلى الكارثة من قضى غرقا أو بسبب انهيار المباني السكنية، ولم تتوفر صور لهم بعد (الأناضول)
حكومة الوحدة الوطنية تقول إن كمية الأمطار التي هطلت بغزارة بسبب الإعصار لم تسجل في البلاد منذ أكثر من 40 عاما (الفرنسية)
أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" استعداها لترميم وصيانة المواقع الأثرية المتضررة من إعصار "دانيال" الذي ضرب عددا من مدن شرقي ليبيا (الأناضول)
عالقون على طريق في مدينة شحات التاريخية التي أسسها الإغريق في الجبل الأخضر في أقصى شمالي شرقي ليبيا والتي تبعد عن مدينة البيضاء بنحو 10 كلم (رويترز)
منظر عام للمنطقة المنكوبة (رويترز)
MISRATA, LIBYA - SEPTEMBER 10: A view of the area as many settlements, vehicles and workplaces have been damaged after floods caused by heavy rains hit the region in Misrata, Libya on September 10, 2023. (Photo by Emhmmed Mohamed Kshiem/Anadolu Agency via Getty Images)
أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الحداد لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام في كافة المرافق الحكومية ترحما على ضحايا الفيضانات والسيول في المنطقة الشرقية (رويترز)
مما يزيد من عمق المأساة أن ليبيا لا تزال منقسمة بين إدارتين متنافستين، واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، فهل تسهم الكارثة في احتواء التباين والتقريب بين الفرقاء؟ (رويترز)