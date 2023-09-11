زلزال المغرب.. ضحايا وأطلال ودموع

بعد مرور أكثر من 48 ساعة على فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وخلف 2497 قتيلا و2476 جريحا وفق أحدث إحصاء رسمي صدر ظهر اليوم الاثنين تسابق فرق الإنقاذ الزمن للبحث عن ناجين مطمورين وسط الأنقاض.

وأعلن المغرب مساء أمس الأحد أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها قطر وبريطانيا وإسبانيا والإمارات لمواجهة تداعيات الزلزال.

وفي انتظار انتشار فرق الإنقاذ الأجنبية على الأرض بدأت السلطات المغربية في نصب الخيام وملاجئ الطوارئ في جبال الأطلس الكبير لإيواء المتضررين، حيث دمرت قرى بكاملها جراء الزلزال.

ويعمل مسعفون ومتطوعون وأفراد من القوات المسلحة من أجل العثور على ناجين وانتشال جثث من تحت الأنقاض، خصوصا في قرى إقليم الحوز مركز الزلزال جنوب مدينة مراكش السياحية في وسط المملكة.