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بالصور|المغرب

زلزال المغرب.. ضحايا وأطلال ودموع

سيدة تبكي لحظة انتشال جثة أحد ذويها الذي قضى وسط ركام منزلها الذي دمره الزلزال (رويترز)
11/9/2023

بعد مرور أكثر من 48 ساعة على فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وخلف 2497 قتيلا و2476 جريحا وفق أحدث إحصاء رسمي صدر ظهر اليوم الاثنين تسابق فرق الإنقاذ الزمن للبحث عن ناجين مطمورين وسط الأنقاض.

وأعلن المغرب مساء أمس الأحد أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها قطر وبريطانيا وإسبانيا والإمارات لمواجهة تداعيات الزلزال.

وفي انتظار انتشار فرق الإنقاذ الأجنبية على الأرض بدأت السلطات المغربية في نصب الخيام وملاجئ الطوارئ في جبال الأطلس الكبير لإيواء المتضررين، حيث دمرت قرى بكاملها جراء الزلزال.

ويعمل مسعفون ومتطوعون وأفراد من القوات المسلحة من أجل العثور على ناجين وانتشال جثث من تحت الأنقاض، خصوصا في قرى إقليم الحوز مركز الزلزال جنوب مدينة مراكش السياحية في وسط المملكة.

فرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثا عن ناجين وسط أطلال المنازل المدمرة في قرية مولاي إبراهيم الجبلية المنكوبة (غيتي)
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الزلزال المدمر ألحق أضرارا بمبان في قرى وبلدات تمتد من جبال الأطلس إلى مراكش (الأوروبية)
فريق بحث وإنقاذ فرنسي يستعين بكلب بوليسي للبحث عن مطمورين وسط الدمار الذي ألحقه الزلزال بقرية ويركان وهي قرية أمازيغية جبلية تتبع إقليم الحوز (غيتي)
رجال الطوارئ ينقلون جثة امرأة بعد العثور عليها تحت أنقاض مبنى منهار في ويركان (غيتي)
امرأة تم إنقاذها تُحمل على نقالة في أمزميز على بعد 56 كلم جنوب مدينة مراكش (رويترز)
سيدة تجلس على ركام منزلها المدمر في مولاي إبراهيم (الأوروبية)
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السير وسط الأنقاض (رويترز)
آثار الدمار شاهدة على قوة الزلزال المميت (رويترز)
سيدة تبحث لعلها تجد بعض مقتنياتها وسط أنقاض منزلها المدمر (غيتي)
الزلزال ألحق دمارا واسعا في بلدات وقرى بأقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت وخلف أضرارا في مراكش (غيتي)
الركام يعيق حركة السير في المناطق المنكوبة (غيتي)
المغرب استجاب لأربعة عروض دولية قدمتها كل من قطر وبريطانيا وإسبانيا والإمارات لمساعدة المملكة على مواجهة تداعيات الزلزال المدمر (غيتي)
الزلزال فاقم معاناة البسطاء في القرى النائية (الأوروبية)
طفل يلهو على ما بقي من متاع أسرته المنكوبة في أمزميز (رويترز)
مشردون مأواهم خيام أقامتها مراكز الطوارئ (غيتي)
عبد اللطيف آيت بيلا أصيب في الزلزال الذي دمر منزله ويرقد على الأرض خشية توابع الزلزال في قرية تانسغارت بمنطقة أسني (رويترز)