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بالصور|نيبال

فيضانات تودي بحياة العشرات في نيبال

مياه الفيضانات تحوّل العاصمة النيبالية كتماندو إلى مدينة عائمة (رويترز)
8/8/2023

تسببت الأمطار الموسمية في نيبال هذا العام في مقتل نحو 40 شخصا، وتدمير جزء مهم من البنى التحتية في البلاد، حسبما ذكر مسؤولون حكوميون في كتماندو اليوم الثلاثاء، وأوضحوا أن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة شخص واحد على الأقل، وأغلقت طريقا سريعا رئيسا هذا الأسبوع.

ويبدو أن عدد الضحايا مرشح للزيادة، فما زال عمال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين بعدما جرف انهيار أرضي منزلا في قرية بالقرب من العاصمة كتماندو، حيث أغلقت الانهيارات الأرضية أيضا طريقا سريعا رئيسا يربط العاصمة بالسهول الجنوبية. وهو ما يعقد مهمة وصول فرق الإنقاذ إلى المنطقة.

يذكر أن الأمطار الموسمية تهطل على نيبال -الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا- في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول من كل عام، وتترك وراءها عشرات القتلى والمفقودين في فيضانات.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، تشهد مناطق متفرقة من العالم فوضى مناخية تتنوع بين موجة حر شديدة في بعض البلدان أدت إلى اندلاع حرائق غابات وسقوط قتلى وجرحى، وفيضانات وانهيارات أرضية في مناطق أخرى أدت إلى إجلاء الآلاف السكان من منازلهم.

معبد بوذي قديم غمرته المياه في مدينة بهاكتابور التاريخية، التي يعني اسمها "مكان المتعبدين"، والتي تقع في الجزء الشرقي من وادي كتماندو في نيبال، وتبعد نحو 12.8 كيلومترا عن العاصمة كتماندو (الأوروبية)
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مياه الفيضانات تغمر الطرق في العاصمة كتماندو ومحيطها (رويترز)
مياه الفيضانات تهدد المباني الأثرية التاريخية في مدينة بهاكتابور (الأوروبية)
الأمطار الموسمية تؤدي إلى سقوط قتلى وتلحق دمارا واسعا بجميع أنحاء نيبال كل عام (رويترز)
شاحنة غارقة وسط المياه في أحد شوارع كتماندو (الأوروبية)
مياه الفيضانات تتلف متاع الفقراء وتزيد معاناتهم (رويترز)
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عدد الفيضانات والانهيارات الأرضية القاتلة زاد في نيبال السنوات الأخيرة (رويترز)
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بضاعة في أحد المتاجر التي غمرتها مياه الفيضانات (رويترز)
مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة دهمت الناس في بيوتهم ومتاجرهم (رويترز)
أم تحمل طفلها على ظهرها بجوار مدرسة غمرتها الفيضانات في بهاكتابور (الأوروبية)
محاولة لإنقاذ البضائع من متجر في منطقة غمرها نهر باغماتي الذي فاضت مياهه نتيجة غزارة الأمطار (رويترز)
المياه تحاصر سكان الأحياء الفقيرة في كتماندو (رويترز)
رجل مسن ينزح المياه من أحد المعابد التي غمرتها مياه الفيضانات في مدينة بهاكتابور القديمة (الأوروبية)
الأرصاد الجوية في نيبال تحذر من تواصل هطول الأمطار الموسمية الغزيرة (رويترز)