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بالصور|الولايات المتحدة الأميركية

الاستعانة بالماعز للحد من حرائق الغابات

"الرعي المستهدف" يراد به الحد من حرائق الغابات (الأوروبية)
5/8/2023

بعد كارثة حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق متفرقة في الولايات المتحدة وأوروبا، مُلحقة خسائر فادحة بالمناطق التي أتت عليها؛ تتجه أنظار علماء البيئة إلى الماعز لمنع تكرار كوارث حرائق الغابات مستقبلا أو الحد منها على الأقل.

ويرى المعنيون في الماعز وسيلة طبيعية للحد من حرائق الغابات التي أججتها درجات الحرارة التي سجلت أرقاما قياسية وغير مسبوقة حول العالم هذا العام، وتسببت في أعداد هائلة من الحرائق التي لم يخمد جمرها بعد، وسط تحذيرات من أن صيف الأعوام المقبلة سيكون أشد حرا.

ويدعو المعنيون بسلامة الغابات إلى إطلاق قوافل من الماعز في الغابات اليابسة لقضم الأعشاب والنباتات الجافة المتراكمة، التي تكون بمثابة الوقود عند احتراق الغابات.  

وتحت شعار "الرعي المستهدف" سيقت قطعان من الماعز إلى الغابات المحيطة بمدينة غلينديل الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث سبق أن أُجلي الآلاف في مناطق متفرقة منها بسبب الحرائق التي أتت على مساحات شاسعة من الغابات في هذه الولاية.

في مدينة غلينديل بولاية كاليفورنيا الأميركية أطلقت قطعان من الماعز في الغابات المحيطة (الأوروبية)
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رشاقة الماعز تمكنها من الوصول إلى أحراش وتلال ومرتفعات لا تستطيع دواب الرعي الأخرى الوصول إليها (الأوروبية)
الماعز تنقي الأرض من الأعشاب الضارة (رويترز)
الرعي في الغابات يخفف اندلاع حرائق الغابات عن طريق تقليل كمية النباتات وأوراق الأشجار الجافة التي تشكل وقودا للحرائق (الأوروبية)
يصل متوسط الاستهلاك اليومي للماعزة من الأعشاب إلى 10 كيلوغرامات (الأوروبية)
في غليندال بولاية كاليفورنيا استئجرت المئات من الماعز للرعي على العناصر التي تغذي حرائق الغابات مثل الحشائش والشجيرات والأوراق المتساقطة (الأوروبية)
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كلما توسع نطاق الحشائش ازداد خطر اندلاع حرائق الغابات، ومن ثم فإن الاستعانة بالماعز للرعي في الغابات يعد إجراء وقائيا استباقيا للحد من الحرائق (الأوروبية)
دول أوروبية مثل إسبانيا سبقت إلى الاستعانة بالماعز للرعي المستهدف للحد من حرائق الغابات (الأوروبية)
حرائق الغابات التهمت مئات الآلاف من الهكتارات في كاليفورنيا، ومن ثم تعاقدت عشرات الشركات مع رعاة الماعز للرعي المستهدف (الأوروبية)
الماعز تقوم بما تعجز عنه الآلة (الأوروبية)
حرائق الغابات زادت حجما وخطورة في العقود الأخيرة بعد تغير المناخ وغزو النباتات الغريبة (الأوروبية)
خبراء البيئة يرون أن الرعي المستهدف ليس ابتكارا مستحدثا، بل استعادة شيء كان موجودا بالفعل ثم اختفى (الأوروبية)